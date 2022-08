Danilo Gallinari très ambitieux, avec l’Italie et les Celtics

À 34 ans, Danilo Gallinari retrouve une seconde jeunesse depuis son passage d’Atlanta à Boston, le propulsant dans une formation taillée pour le titre, et pas n’importe laquelle, celle qu’il chérit depuis sa plus tendre enfance.

Avant cela, c’est un autre défi qui l’attend avec la sélection italienne à l’EuroBasket 2022, avec le premier tour à domicile, à Milan. L’heure est donc à la préparation, avec notamment un match amical face à la France ce vendredi à Bologne, signe que la montée en puissance de la « Squadra azzurra » se précise.

« Le camp d’entraînement se déroule bien. Nous avons commencé il y a quelques jours et en l’espace de quelques semaines, nous devons être prêts pour l’EuroBasket. Je peux dire que les premiers entraînements ont été très intenses », a-t-il confié avant d’évoquer les objectifs de la sélection italienne. « Il y a beaucoup d’équipes très fortes avec de nombreux joueurs NBA. Nous devrons être incroyables et peut-être dépasser les attentes. Mais une équipe comme la nôtre a réussi dans le passé et nous pouvons le faire à nouveau ».

Une bague ou rien

On se souvient notamment de la belle campagne olympique des Italiens, qui avaient tenu la dragée haute aux Français en quarts de finale avant de s’incliner 84-75. À moins d’une minute de la fin, les tricolores ne menaient alors que de trois points, suite à deux lancer-francs signés… Danilo Gallinari.

Après l’Euro, la saison NBA va très vite arriver, et là aussi, « Gallo » se voudra ambitieux.

« L’objectif est d’aller chercher la bague avec Boston. Bien que je sois en NBA depuis 14 ans, je suis enthousiaste à l’idée d’entamer le prochain chapitre de ma carrière. Tant que je peux ressentir cette excitation, je ne veux pas m’arrêter », a-t-il ajouté. « Chez les Celtics, il y aura certainement beaucoup de responsabilités et d’attentes. J’ai déjà parlé avec beaucoup de mes nouveaux coéquipiers et des membres du staff. Ils sont impatients de retourner au jeu, il y a un grand enthousiasme. Certains sont déjà sur place. En ce qui me concerne, je suis concentré sur l’Italie, et après je me concentrerai sur les Celtics ».

Pour rappel, Danilo Gallinari, 48 matchs de playoffs à son actif, n’a encore jamais disputé de finales NBA. Son meilleur parcours en postseason remonte à 2021 avec les Hawks (finale de conférence).