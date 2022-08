Une prolongation de contrat pour Nikola Vucevic aux Bulls ?

La question du rendement de Nikola Vucevic chez n’a pas fini de faire parler les fans du côté de Chicago. Derrière DeMar DeRozan et Zach LaVine, le Monténégrin a forcément vu son rôle diminuer en attaque. Avec cela, sa maladresse au tir extérieur et sa défense ont été pointées du doigt pour expliquer l’échec de la franchise de l’Illinois, sèchement éliminée par les Bucks au premier tour des playoffs.

Est-ce que Nikola Vucevic peut apporter davantage ? Certainement. Et surtout, est-ce que les Bulls ont de meilleures options sur la table en termes d’échange, de potentiels choix de Draft ou de pivots bientôt libres ? Pas vraiment.

La force de la continuité

Pour ces raisons, une source a glissé au Chicago Sun Times que le pivot et la franchise plancheraient sur une prolongation au-delà de la saison 2022/23, à l’issue de laquelle le contrat de Nikola Vucevic arrivera à son terme. Des premières discussions à ce sujet pourrait intervenir aux alentours du prochain camp d’entraînement.

À la fin de la saison déjà, Nikola Vucevic avait livré son point de vue sur la progression des Bulls et espérait que ce groupe allait bénéficier d’une nouvelle chance de montrer ses capacités.

« Je pense que nous avons le talent pour rivaliser avec toutes les équipes de l’Est », avait-il déclaré. « Rien n’arrive du jour au lendemain, rien n’arrive en une saison. Ça prend du temps. En tant que groupe, vous devez traverser les hauts et les bas de l’année, les succès, les échecs, quoi qu’il puisse arriver. Tout cela vous donne l’occasion de grandir et de vous améliorer. Pour nous, je pense que ça pourrait vraiment arriver. Nous pensons que nous avons les pièces nécessaires pour construire un groupe performant. Tous les gars sont motivés, donc, oui, je ne vois aucune raison pour nous de paniquer et de démonter le groupe ».

Pour que les deux camps s’y retrouvent, l’idée serait de proposer à l’intérieur de 31 ans un contrat d’un an avec une deuxième année en « player option » pour la campagne 2024/25.

De quoi maintenir le joueur sous pression et limiter les risques du côté de la franchise. Affaire à suivre !