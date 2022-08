Les détails du passage de Bronny James et d’autres lycéens américains à Nanterre

On savait que les lycéens Bronny James, le fils de LeBron James, et Justin Pippen, le fils de Scottie Pippen, allaient venir en France lors d’une tournée européenne qui les ferait affronter leurs homologues français.

On en sait désormais plus sur cet AXE Euro Tour, avec une première étape à Londres le 11 août et une troisième étape à Rome, le 18 août. Entre les deux, les lycéens américains du California Basket Club poseront leurs valises à Paris, où ils défieront une équipe de 10 jeunes Français, pour la plupart internationaux U17 et U18.

Il ne s’agit pas exactement de l’équipe de France U18, comme annoncé, mais d’un groupe de jeunes prospects de l’agence Comsport, avec Ilane Fibleuil, Bilal Coulibaly, Melvin Ajinca, Tidjane Salaun ou Maxime Logue.

Des billets uniquement en prévente

Côté américain, l’équipe d’Andre Chevalier pourra aussi s’appuyer sur de gros prospects, comme Isaiah Elohim, à la 2e place du classement d’ESPN pour la classe d’âge 2024. Les deux fils de LeBron James, Bronny (17 ans) et Bryce (15 ans), seront également présents, tout comme donc Justin Pippen, le fils de Scottie Pippen, mais également Ashton Hardaway, le fils de Penny Hardaway.

La rencontre aura lieu au Palais des Sports de Nanterre le lundi 15 août et sera diffusée en direct sur ESPN 2, à partir de 20h00. L’ouverture des portes au public se fera à 19h00.

L’accès à la salle pour les spectateurs se fera uniquement en prévente (11 euros), sans vente sur place donc. Le lien pour l’achat de places sur Seetickets est le suivant :

https://www.seetickets.com/event/axe-euro-tour-ft-california-basketball-club/palais-des-sports-de-nanterre/2389172