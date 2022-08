Steve Kerr ravi de ses recrues

Quand on écoute Steve Kerr sur JaMychal Green, on comprend mieux pourquoi le coach a pris son téléphone pour convaincre le joueur de signer chez les Warriors.

Les champions en titre ont perdu Otto Porter Jr. et Nemanja Bjelica durant l’intersaison et l’arrivée de l’ancien des Clippers est, d’après lui, une excellente solution pour prendre leur place.

« Il est le remplaçant logique pour Otto et Beli », explique Steve Kerr pour The Athletic. « Un joueur en remplace deux. Il est capable de jouer les deux rôles, ailier-fort ou pivot. S’il joue avec Draymond, il peut écarter le jeu et laisser Draymond au poste 4. Il nous offre de la polyvalence à l’intérieur. »

L’intérieur, qui a aussi évolué à Denver et Memphis, peut-il vraiment être aussi bon shooteur que Nemanja Bjelica et Otto Porter Jr, alors qu’il avait semblé perdre confiance dans son tir la saison dernière ?

« J’ai confiance sur le fait qu’il shootera bien », assure l’entraîneur. « Les joueurs sont généralement plus adroits avec nous. Ce n’est pas toujours vrai, mais avec les espaces que produisent Stephen Curry et Klay Thompson, plus les passes de Draymond Green, ça fonctionne. On l’a vu avec Otto et Payton la saison dernière. Je pense JaMychal va adorer jouer avec nous. »

Même logique pour une autre recrue, Donte DiVincenzo. L’ancien meneur de jeu des Bulls et des Spurs pense que l’arrière, autrefois à Milwaukee, va idéalement se fondre dans le groupe californien.

« Donte est parfait pour notre style de jeu. Le mouvement du ballon, les coupes. Il est excellent pour ça. C’est un bon shooteur aussi, un bon passeur. Il peut faire le jeu et être notre deuxième option dans ce domaine. Il va très bien s’adapter. »