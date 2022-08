Les Celtics intègrent un assistant de leur équipe de G-League

Ime Udoka connaît le nom de l’homme chargé du développement de ses joueurs. Selon The Athletic, la franchise du Massachusetts vient ainsi d’intégrer Craig Luschenat à ce poste. Celui-ci travaillait ces dernières années aux Celtics du Maine, l’équipe G-League affiliée aux Verts, en tant qu’assistant coach chargé notamment du développement des joueurs.

Selon son profil LinkedIn, le nouveau venu a également officié auprès de l’agence sportive Wasserman, à Los Angeles. Il a notamment dirigé des séances d’entraînement de joueurs NBA, dont Russell Westbrook, Victor Oladipo et Anthony Davis, et développé des relations entre joueurs et agents de la ligue.

Toujours en Californie, cet ancien joueur de l’université anglaise Oxford Brookes a également participé à la préparation de George Niang pour le « training camp » des Warriors en amont de la saison 2017/18.