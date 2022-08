Cam Johnson ravi de voir Phoenix miser sur la continuité avec Deandre Ayton

On aurait pu croire à la fin d’une belle histoire à Phoenix, suite à la sortie de piste des Suns en demi-finale de conférence, lors d’un Game 7 largement perdu à domicile face à Dallas. Car le choc a été rude.

Néanmoins, deux mois et demi après, force est de constater que le chamboulement pressenti n’a pas eu lieu. Pour l’instant, l’effectif 2022/23 n’a été que très peu modifié. A part les arrivées de Josh Okogie et Damion Lee (sans oublier Jock Landale, dont l’année de contrat à venir n’est pas encore garantie), rien n’a bougé.

Mieux, Deandre Ayton a finalement été prolongé, Phoenix s’étant aligné sur l’offre d’Indiana pour le conserver, à hauteur de 133 millions de dollars sur quatre ans.

Pour son coéquipier Cameron Johnson, c’est la meilleure chose qui pouvait arriver aux Sunx, et bien sûr au joueur, qui possède désormais le deuxième plus gros salaire de l’équipe, juste derrière Devin Booker.

« C’est génial. Je suis très heureux pour lui. Il le méritait. L’argent est une chose, mais le fait qu’il soit de retour dans l’équipe et qu’il ait l’opportunité de continuer à construire ce que nous avons construit, c’est top. Il mérite chaque centime. Je suis très heureux que cette organisation ait pu le garder. J’ai vraiment apprécié de jouer avec lui ces trois dernières années. Il a beaucoup de potentiel, c’est comme un joueur créé sur NBA 2K (…) J’espère avoir la chance de rester dans le coin quelques années de plus, juste pour avoir l’opportunité d’observer sa croissance et son développement comme je l’ai fait ces deux dernières années », a-t-il déclaré.



Un groupe renforcé par les épreuves

En conservant Deandre Ayton, et malgré l’attractivité d’un potentiel trade pour faire venir Kevin Durant, Phoenix a donc joué la carte de la continuité. Depuis la « bulle » d’Orlando à l’été 2020, suivie de la venue de Chris Paul, c’est ce qui a fait la force des Suns qui s’appuie sur un noyau stable.

Pour l’instant, à deux mois et demi de la reprise, Phoenix s’apprête à repartir avec quasiment le même groupe. Une perspective qui enchante Cam Johnson.

« J’adorerais ça. J’en serais ravi. Je pense qu’il y a quelque chose à dire sur la continuité. Il y a tellement de choses que nous avons apprises lors des matchs de l’an 1, puis des ans 2 et 3. Je repense à mon année rookie, au camp d’entraînement, à la vue d’ensemble, à quel point tout ce dont nous parlions était basique et à comment ça s’est ensuite développé et comment ça a changé à mesure que nous avancions. Donc, je pense que la continuité pour nous est énorme », a-t-il ajouté. « J’en ai parlé avec le coach un peu après la saison, mais depuis que je suis arrivé ici, nous avons été dans une progression assez régulière. Ce Game 7 a été la première fois que nous avons vraiment reçu un coup de poing au visage. Et c’était la première fois que nous nous sommes vraiment effondrés. Je pense qu’il y a beaucoup de leçons précieuses à tirer de ça, en tant que franchise et en tant que groupe qui a traversé ce moment ensemble. On ressent cette douleur et on ne veut pas la ressentir à nouveau ».

L’avenir dira si l’option choisie par les Suns aura été payante où s’il va manquer un peu de sang neuf pour aider le groupe de Monty Williams (qui a lui aussi prolongé l’aventure) à franchir un nouveau cap.

Pour Cam Johnson, il ne manque toutefois pas grand-chose à ce groupe pour retrouver les sommets.

« Je pense que nous avons montré que nous pouvons jouer à un haut niveau. Nous sommes allés en Finals en 2021. Il nous a manqué deux matchs. Nous avions le meilleur bilan de la ligue la saison dernière. Je pense qu’il y a beaucoup de choses positives qui peuvent ressortir de ces trois dernières années. L’opportunité de continuer à se battre et de trouver ce petit truc qui aboutira à un titre de champion vaut chaque année pour moi et, j’en suis sûr, pour tous les autres membres de la franchise. Donc ce combat est quelque chose que vous apprenez à apprécier, en rebondissant sur des expériences négatives et en les utilisant pour continuer à progresser (…). Nous avons eu des hauts et des bas, mais c’était génial. Et nous avons traversé tout ça ensemble. Et au bout du compte, j’ai l’impression que notre franchise n’est pas en si mauvaise place ».