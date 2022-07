Feuilleton Donovan Mitchell : le Jazz discute avec les Hornets et les Wizards

Deux semaines après que le Jazz a refusé une offre des Knicks pour Donovan Mitchell, les négociations n’ont pas repris entre les deux parties. C’est ce qu’annonce The Athletic, qui précise que les dirigeants de Utah ont « engagé des discussions » avec les Hornets et les Wizards.

Dans le même temps, New York demeure la piste numéro 1 pour un éventuel transfert car la direction possède huit premiers tours de Draft et des jeunes talents qui pourraient convaincre le Jazz de lâcher Donovan Mitchell.

La clé de l’échange sera les premiers tours de Draft puisque Utah est très gourmand, comme ce fut le cas pour le transfert de Rudy Gobert aux Wolves. Ainsi les Knicks avaient été contraints de refuser la proposition du Jazz puisque les dirigeants de Utah voulaient Immanuel Quickley, Obi Toppin, Quentin Grimes, Miles McBride, et surtout six premiers tours de Draft ! Selon le Salt Lake Tribune, le Jazz voulait aussi Cam Reddish, et la possibilité d’échanger des premiers tours de Draft.

On comprend pourquoi les négociations n’ont pas repris si le Jazz campe sur cette proposition. On notera tout de même que Charlotte et Washington discutent avec le Jazz, sans qu’on sache vraiment si Donovan Mitchell est intéressé par ces destinations. Aux Hornets, on attend que la justice se prononce sur Miles Bridges pour attaquer la « free agency » et l’équipe est très calme pour l’instant.

Aux Wizards, Bradley Beal a prolongé, et les dirigeants ont récupéré Will Barton et Monte Morris (Nuggets), puis Delon Wright (Hawks). On imagine qu’il leur faudra lâcher un élément comme Rui Hachimura et une demi-douzaine de premiers tours de Draft pour contenter le Jazz.