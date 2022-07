Un mariage camouflage-léopard pour la Kyrie 8

La Kyrie 8 « Infinity » est à nouveau à l’honneur du côté de Nike qui s’apprête à ajouter un coloris inédit à la collection de la 8e chaussure signature de Kyrie Irving.

Celui-ci se présente avec une tige en deux teintes de gris et est assorti de bandes aux motifs camouflage et léopard. La sangle inférieure apparaît en léopard tandis que la sangle supérieure, ressortant au niveau du talon, est en mode camouflage, et inversement sur l’autre chaussure. A noter également une empreinte basique d’un animal présente en rose sur la languette.

La date de sortie de ce coloris annoncé à 130 dollars est encore inconnue.











(Via NiceKicks)

