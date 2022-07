Euro 2022 | La Turquie réduit sa pré-sélection à 19 joueurs, mais garde ses quatre « NBAers »

Mi-juin, la Turquie dévoilait une première pré-sélection de 24 joueurs pour l’Euro 2022 (du 1er au 18 septembre), où elle sera en quête de sa première médaille internationale depuis le Mondial 2010.

Un mois plus tard, le sélectionneur Ergin Ataman l’a finalement réduite à 19 joueurs (il n’en faudra plus que 12 à l’arrivée) et il a évidemment conservé ses quatre « NBAers » : Furkan Korkmaz (Sixers), Alperen Sengun (Rockets), Cedi Osman (Cavaliers) et Omer Yurtseven (Heat).

Avec eux, on retrouve notamment le feu-follet Shane Larkin (Anadolu Efes), passé par la NBA entre 2013 et 2018, qui a été préféré à Scottie Wilbekin (Fenerbahce) pour la seule place de naturalisé autorisée par la FIBA. Melih Mahmutoglu et Sertac Sanli sont également de la partie.

Pour rappel, la Turquie se trouvera dans la poule A (à Tbilissi) en septembre prochain et affrontera l’Espagne, le Monténégro, la Géorgie, la Bulgarie et la Belgique. Les quatre meilleures équipes du groupe disputeront ensuite la phase à élimination directe (à Berlin).

La pré-sélection complète

— Alperen Sengun (Rockets), Berk Ugurlu (Tofas), Bugrahan Tuncer (Anadolu Efes), Cedi Osman (Cavaliers), Dogus Ozdemiroglu (Darussafaka), Egehan Arna (Anadolu Efes), Furkan Haltali (Besiktas), Furkan Korkmaz (Sixers), Kartal Ozmizrak (Bahcesehir), Melih Mahmutoglu (Fenerbahce), Mtetecan Birsen (Fenerbahce), Muhsin Yasar (Gaziantep), Onuralp Bitim (Bursaspor), Omer Yurtseven (Heat), Sadik Emir Kabaca (Galatasaray), Sertac Sanli (Barcelone), Shane Larkin (Anadolu Efes), Sehmus Hazer (Fenerbahce), Yigitcan Saybir (Bursaspor).

Crédit photo : FIBA.com