Darvin Ham ne veut pas d’un joueur qui a la tête ailleurs…

Nouvel entraîneur des Lakers, Darvin Ham va découvrir le métier de « head coach » dans des conditions toutes particulières. L’ancien assistant des Bucks débarque dans une franchise au bord de la crise de nerfs après une saison sans playoffs, et minée par les rumeurs de transfert de Russell Westbrook. L’intéressé vient de se séparer de son agent de toujours, et personne ne sait s’il sera encore à Los Angeles pour la reprise.

Pour Darvin Ham, cette incertitude est évidemment un contretemps. Surtout si le joueur a la tête ailleurs. Il prévient donc, sans nommer personne, qu’il souhaite des joueurs totalement impliqués.

« Nous souhaitons que tout le monde s’implique dans ce que nous faisons. Nous ne voulons pas que quelqu’un remette en question le fait d’être un Laker ou se demande s’il est au bon endroit, ou je ne sais quoi encore » prévient-il. « L’équipe la plus soudée s’en sort toujours bien, elle gagne toujours au final. Il y a aussi le fait d’être responsable. Nous allons être durs. Nous allons avoir un esprit défensif. C’est de ce côté du terrain que vous verrez l’amélioration la plus rapide et la plus radicale. En attaque, nous allons faire circuler la balle. »

Une fois de plus, il répète qu’il veut travailler avec Russell Westbrook. Pour lui, les problèmes des Lakers ne sont pas uniquement liés à l’ancien du Thunder et des Wizards, et il le défend à nouveau.

« Je suis très heureux à l’idée de coacher Russ. Ils essaient de tout lui mettre sur le dos, et ça fait partie des choses qui m’emballent le plus dans ce boulot. Lui et moi avons de très bons rapports depuis que j’ai accepté ce poste. »