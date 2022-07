Quand Kobe Bryant mettait le feu à Rucker Park

Ce week-end, LeBron James participait à la Drew League, où il n’a pas manqué de faire le spectacle (42 points, 16 rebonds) en compagnie de DeMar DeRozan (30 points, 14 rebonds).

Vingt ans plus tôt, c’est un certain Kobe Bryant (23 ans) qui a profité de ses vacances estivales pour se rendre sur un playground et y affronter des amateurs. Accessoirement le plus mythique de tous : Rucker Park, le temple du streetball, ouvert en 1956.

Le 18 juillet 2002, soit un mois après avoir validé son triplé avec les Lakers, le « Black Mamba » est arrivé à New York, dans le quartier de Harlem, telle la superstar qu’il était déjà. Entouré d’une armée de gardes du corps, il est apparu contre toute attente sur le terrain, avec lunettes de soleil, chemise sans manches bleu ciel et gros pendentif serti de diamants.

Très vite, les spectateurs ont commencé à devenir dingues et à vouloir se précipiter à sa rencontre.

Ensuite, dès la fin de son petit bain de foule, Kobe Bryant s’est préparé pour jouer, enfilant maillot orange et paire de chaussures (des Nike Air Force 1 Mid, alors qu’il ne signerait qu’en 2003 avec la marque à la virgule). Avant de se mettre à tâter la gonfle à l’endroit où les Lew Alcindor (futur Kareem Abdul-Jabbar), Wilt Chamberlain, Julius Erving, Nate Archibald ou encore Earl Monroe ont posé le pied avant de se diriger vers la NBA, pour y devenir des légendes de cette ligue.

Un passage mémorable, mais écourté

Et, en dépit de son statut de quadruple All-Star et de triple champion NBA, l’arrière de Los Angeles devait quand même gagner ses galons de nouvel héros de Rucker Park, en époustouflant un public certes acquis à sa cause, mais exigeant. Face à lui et son équipe des « Murder Inc. », on retrouvait notamment Moochie Norris (Rockets) et Jerome Williams (Raptors) dans l’équipe « Source », arrivée en retard au playground.

Ce qui a décalé le match d’une heure, alors que la météo se montrait (déjà) menaçante…

Finalement, la partie a pu se tenir et Kobe Bryant —qui finirait avec 15 points, 7 rebonds et 7 passes au compteur— a enflammé la foule new-yorkaise à plusieurs reprises. Comme lorsqu’il a éliminé un adversaire en faisant rebondir la balle sur son dos (!), pour mieux finir sur un layup renversé, ligne de fond. Mais il également obtenu quelques huées, après avoir mal calculé sa trajectoire sur un dunk à 360 degrés, le ratant du même coup !

Malheureusement, le match n’a pas pu aller à son terme, tout du moins pour le joueur des Lakers, car l’arrivée de la pluie a poussé les participants à s’arrêter en début de deuxième mi-temps. Pour finir la rencontre donc, direction le Bronx pour tout le monde, sauf pour le « Black Mamba », qui s’est retiré en saluant une dernière fois le public.

Ponctuant ainsi son passage mémorable à Rucker Park, dans « la Mecque » du streetball…