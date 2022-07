Mfiondu Kabengele conservé par les Celtics

La Summer League quasi bouclée, les franchises en profitent pour signer des joueurs de bout de banc, comme des seconds tours de Draft et des « two-way contract« . A Boston, on a choisi de proposer ce type de contrat à Mfiondu Kabengele.

L’intérieur canadien, passé par les Clippers et les Cavaliers, a réussi sa summer league avec 14.0 points, 9.3 rebonds, 2.8 passes et 1.8 contre de moyenne en 25 minutes. Le tout à 56% aux tirs, 36% à 3-points et 78% aux lancers-francs.

L’autre « two-way contract » est pour le rookie JD Davison qui vient de terminer meilleur passeur de la summer league avec 8.2 passes par match.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.