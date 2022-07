Josh Minott a séduit les Wolves

Les Wolves ont visiblement apprécié ce qu’ils ont vu de Josh Minott, arrière-ailier de 2m03, polyvalent en défense et qui s’est montré opportuniste en attaque sur ses prestations en Summer League.

Sur ses quatre premiers matchs, il a en effet tourné à 12.3 points, 9.5 rebonds, 1.5 interception, 1.5 contre. Avant la rencontre de la nuit, Minnesota lui a ainsi fait parapher un contrat rookie de quatre ans à hauteur de 6.8 millions de dollars.

On ne sait pas encore jusqu’à quel niveau le contrat sera garanti, mais c’est d’ores et déjà une bonne nouvelle pour ce joueur de 19 ans sorti de l’université de Memphis (6.6 points, 3.8 rebonds en moyenne la saison passée) drafté en 45e position par les Hornets et transféré ensuite aux Wolves.

Cerise sur le gâteau, Josh Minott s’est encore montré productif cette nuit, face à Charlotte justement, compilant 12 points (5/8 au tir au tir), 5 rebonds, 2 interceptions et 2 contres dont le contre de la victoire collé à Bryce McGowens à la dernière seconde (89-86).