Summer League | Encore une victoire pour Juhann Begarin et les Celtics

Les Celtics ne s’arrêtent plus. Depuis le shoot de la victoire de Matt Ryan, Boston gagne encore et encore. Memphis en a fait les frais. Dès le premier quart-temps, un écart est réalisé avec Justin Jackson et Brodric Thomas, 14 points à eux deux pour commencer.

Les joueurs de Memphis sont très maladroits à 3-pts et JD Davison prend feu en deuxième quart-temps, avec 14 unités. Résultat, à la pause, il y a déjà douze points d’écart.

Ziaire Williams peut bien enchaîner les paniers, les Grizzlies restent derrière et Boston n’est jamais bousculé. En troisième quart-temps, après une première mi-temps discrète, Juhann Begarin se montre avec 10 points. Le Français poursuit sur sa lancée dans le dernier et termine avec 19 points. Encore un bon match pour celui qui tourne à 16.5 points de moyenne à Las Vegas.

Le meilleur marqueur de la partie, JD Davison, a réalisé un gros match avec 28 points, 10 passes, 5 rebonds et 3 interceptions. Côté Memphis, Kenneth Lofton Jr. et Ziaire Williams, avec 16 et 21 points, ont été les seuls véritables dangers.

Les Celtics s’imposent facilement 108-91 et c’est leur troisième victoire de suite. Avec un bilan de trois succès pour une défaite, les Celtes peuvent encore espérer jouer la finale de la compétition, programmée dimanche.