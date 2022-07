Jae’Sean fonce Tate baissée vers sa troisième année

Signataire d’un contrat de 22,1 millions de dollars sur trois ans durant l’été, Jae’Sean Tate est à Las Vegas avec l’esprit apaisé mais la même envie de tout casser.

En marge de la Summer League, le joueur s’est exprimé sur son programme estival, principalement axé sur le travail, encore et toujours, afin de revenir plus fort à la rentrée.

« J’ai l’impression que c’est la première année où je peux vraiment travailler sur moi. Je peux établir mon propre programme. Je peux faire ce que je veux faire. Avec la prolongation de contat, ça m’a beaucoup aidé parce que ça m’a permis de me détendre et de me concentrer sur le basket au lieu d’essayer de stresser pour des trucs », a-t-il confié au Houston Chronicle.

Son objectif ? Être un joueur plus complet : « Je ne me suis pas vraiment concentré sur une chose en particulier. Depuis que j’ai commencé, j’ai encore plus confiance en mon jeu de façon globale, que ce soit mon tir, mon maniement du ballon, ma capacité à parler et à diriger ».

Heureux de revenir à la maison

De par son parcours, son profil de joueur « all-around », capable de faire un peu tout, Jae’Sean Tate sait que seul le travail paiera, lui qui se distingue aussi sur un terrain par son côté « mort de faim ». C’est ce qui lui a permis d’en arriver là où il est aujourd’hui et c’est ce qui le fera passer au niveau supérieur. D’où son expression favorite : « Prendre les escaliers quand les autres prennent l’ascenseur », en hommage à son éthique de travail.

« C’est juste quelque chose qui m’a toujours collé à la peau depuis que j’ai commencé à faire du sport. Je n’ai jamais été le plus grand, le plus fort, le plus athlétique. Partout où je suis allé, j’ai dû faire mes preuves, et pour faire ses preuves, il faut attendre l’occasion, et ça prend du temps. C’est un peu ce qu’on dit : je sais que ça peut arriver, je sais que ça arrivera, mais parfois ça n’arrive pas aussi vite que pour les autres ».

C’est un peu la même chose pour les Rockets, qui posent sereinement les bases d’un nouveau projet dont il fera partie et qu’il n’a pas imaginé quitter, assurant avoir obtenu ce qu’il voulait de la part de la franchise texane afin de poursuivre l’aventure.

« Houston, c’est chez moi. Je l’aime, j’aime ce que nous construisons et j’aime en faire partie. Le fait que le front office me fasse suffisamment confiance pour me donner une prolongation en avance, ce n’est pas rien. Je suis tout simplement excité d’être ici et de continuer. Je savais que je voulais être ici. C’est juste génial de voir que l’organisation ressent la même chose que ce que je ressens pour eux ».