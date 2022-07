Hugo Besson entre enfin dans sa Summer League

Avant le début de la Summer League, Vin Baker parlait d’Hugo Besson comme d’un « joueur très talentueux ». Le coach des Bucks pendant la ligue d’été était très élogieux envers le Français « C’est quelqu’un qui bosse dur à la salle. Il sait jouer, dribbler, shooter. Je suis impatient de le voir à Las Vegas », ajoutait-il.

Sauf qu’après deux matches, Besson n’avait eu le droit qu’à quatre petites minutes sur les parquets. Face aux Wolves, il a enfin eu du temps de jeu, avec 18 minutes.

« C’était mon premier vrai match donc j’étais heureux d’être sur le parquet. J’ai profité de ce moment », a-t-il confié après la rencontre remportée par Milwaukee. « Le principal, c’est d’être concentré, d’être prêt quand le coach vous appelle. »

L’ancien joueur de Saint-Quentin a terminé cette partie avec 6 points, à 2/7 au shoot, et 5 rebonds. Il avait inscrit la totalité de ses points dès le premier quart-temps, avec un parfait 2/2 derrière l’arc. La suite sera plus compliquée puisqu’il ne trouvera plus la cible.

« J’étais un peu perdu, c’était étrange comme sensation »

Mais l’essentiel est là : Besson a donc enfin lancé sa Summer League, trois semaines après sa Draft par les Pacers en 58e choix et son échange vers les champions 2021 dans la foulée. Un souvenir contrasté visiblement.

« J’étais un peu frustré car je m’attendais davantage à être choisi en fin de premier tour ou au début du second », commente-t-il. « J’étais heureux d’être pris, mais en même temps, j’étais le dernier joueur de cette Draft. Donc j’étais un peu perdu, c’était étrange comme sensation, mais c’est comme ça. En plus, j’ai été transféré. La soirée fut longue, très longue. »

Et son avenir reste assez flou. The Athletic rapportait que le meneur français n’allait pas disputer la saison 2022/2023 avec Giannis Antetokounmpo et compagnie. Mais où pouvait-il rebondir alors ? En sait-il plus désormais ?

« Pour mon avenir la saison prochaine, je ne sais pas », affirme le Français. « Pour l’instant, je suis avec les Bucks, j’en suis heureux. Je vais saisir cette chance pour obtenir une place dans cet effectif. »