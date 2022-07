Quand Chris Paul investit dans le rosé de Provence

Inoxydable sur les parquets NBA, à 37 ans passés, Chris Paul se bonifie année après année comme le bon vin. Une boisson qu’il affectionne d’ailleurs tout particulièrement, et ses vacances en famille autour de la Méditerranée doivent assurément le combler à ce niveau.

Mais le joueur des Suns n’est pas seulement venu en France, du côté de Cogolin dans le Var, pour profiter des grands crus de la région, puisqu’il s’y trouve aussi (et surtout ?) pour développer ses affaires dans le secteur oenologique.

À l’image d’un certain Tony Parker, son ami et mentor avec qui il échange justement sur le sujet, Chris Paul a effectivement décidé de miser sur un rosé de Provence (Château Saint-Maur). Et ce dans le but de le répandre « sur le marché américain » et dans « bien d’autres pays ensuite », comme retranscrit par nos confrères de Var-Matin.

Une ambition qui lui est venue de sa rencontre avec Donae Burston, un entrepreneur qui a créé la marque « Fête du Rosé ».

« Je l’ai rencontré pendant la première pandémie, en 2020, et j’ai partagé son vin avec mes amis basketteurs dans la ‘bulle’ d’Orlando », détaille le meneur All-Star, au sujet des raisons qui l’ont conduit dans le Var. « Moi qui suis un grand amateur de vin, Donae m’a immédiatement séduit avec ses connaissances et son discours de vouloir démocratiser la consommation du rosé de Provence à un public plus large, issu des minorités. Nous sommes tous les deux très impliqués dans cette cause, qui n’a bien entendu pas lieu d’être chez les Français, pour qui le rosé est déjà une évidence. Là où, chez nous, il peut être intimidant, car encore considéré comme un produit de luxe. »

« J’aimerais posséder un jour mon équipe de basket. »

À travers ses divers (et nombreux) investissements, dans les secteurs de l’oenologie donc, mais aussi de l’alimentation, de la technologie et de la finance, Chris Paul entend ainsi jouer les ambassadeurs pour d’autres sportifs, qu’ils soient ou non de sa génération.

« Je vais attaquer ma 18e saison en NBA, ce qui est un privilège, et durant tout ce temps, j’ai pu grandir en tant qu’athlète professionnel et apprendre », livre celui qui retournera ce week-end aux États-Unis. « Côté vin, j’ai débuté avec le Riesling. Je devais avoir 20 ans, je n’y connaissais pas grand-chose et, pour moi, c’était une sorte de friandise ! L’idée est donc de montrer la voie à de jeunes joueurs qui me ressemblent, pour leur faire comprendre qu’ils peuvent aussi jouer un rôle dans une industrie qu’ils apprécient. »

Toujours parmi les meilleurs meneurs de la ligue, malgré son âge avancé, Chris Paul n’en oublie pas non plus de se maintenir en forme quotidiennement, « sur [son] yacht », alors que les Suns feront encore partie des prétendants au titre en 2022/23 (surtout si Kevin Durant les rejoint…).

Mais « CP3 » en est conscient : il se trouve au crépuscule de son aventure de basketteur et, pour lui, il est déjà temps de préparer son après-carrière. Comme sur les parquets NBA, il ne manque d’ailleurs pas d’ambition quand il s’agit d’évoquer son futur…

« Je me sens dans une forme éblouissante pour continuer dans le sport de haut niveau. L’heure de la retraite n’a pas sonné ! », prévient-il d’abord, avant de préciser. « Mais comme Tony [Parker], j’aimerais posséder un jour mon équipe de basket. Avoir oeuvré huit ans comme président du syndicat des joueurs m’a permis d’apprendre tous les rouages du business en NBA. Je suis prêt ! »

Crédit photo : La Fête Wine Company