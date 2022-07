Comme les plus grandes stars d’hier et d’aujourd’hui, Jayson Tatum a décidé de s’impliquer dans le recrutement de sa formation. Finalistes malheureux, les Celtics ne visent rien d’autre que le titre la saison prochaine, et Brad Stevens a frappé très fort en récupérant Malcolm Brogdon, l’ancien Rookie Of The Year, et bientôt Danilo Gallinari. Une décision validée par Tatum, et les autres stars de l’équipe.

« Je suis investi auprès des Celtics. Moi-même, Jaylen, Smart, qui que ce soit…« , a déclaré Tatum. « On donne notre avis sur qui pourrait nous aider à franchir la marche l’année prochaine. »

Tatum est si impliqué qu’il a déjà appelé les deux recrues, mais il a une pensée pour les éléments sacrifiés pour la venue de Brogdon.

« C’est génial, génial pour notre équipe » s’enflamme l’ailier All-Star. « Évidemment, c’est triste de voir vos frères partir, Theis et Aaron, mais nous nous sommes améliorés. Deux vétérans qui ont fait leurs preuves et qui sont prêts à nous aider à atteindre le niveau supérieur. Donc je suis excité d’avoir ces gars-là. Je leur ai envoyé un SMS : ‘Je suis content de vous avoir. Contactez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis impatient d’être à l’entraînement‘. »

Présent à Las Vegas comme un grand nombre de stars NBA, Tatum a aussi évoqué cette finale perdue face aux Warriors. C’est encore trop frais pour lui. « Il faut beaucoup de temps (pour se remettre d’une défaite aux Finales NBA), j’y pense encore tous les jours » avoue Tatum. « Ça va probablement être comme ça jusqu’au début de la saison, ou jusqu’à ce qu’on rejoue le titre. »