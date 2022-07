Après Stephen Curry, Juan Toscano-Anderson a maintenant hâte de côtoyer LeBron James

La belle histoire de Juan Toscano-Anderson se poursuit. Signé dans l’indifférence générale par les Warriors en février 2020, où il a su progressivement faire son trou dans la rotation de Steve Kerr, le voilà désormais membre des Lakers, après être devenu champion NBA cette année (du jamais vu pour un Mexicain).

Signé pour un an par la franchise californienne, au minimum salarial, « JTA » aura ainsi l’opportunité de côtoyer un certain LeBron James à Los Angeles, après avoir passé trois saisons à jouer aux côtés de Stephen Curry, une autre superstar de la ligue.

« Tout le monde autour de moi n’a cessé d’en parler », livre-t-il d’abord à ce propos. « J’essaie juste de réaliser la chose. J’ai vraiment apprécié de jouer avec Stephen [Curry], ce n’est pas tous les jours que vous avez la chance d’être entouré des plus grands. […] Ce que j’ai le plus apprécié chez Steph, c’est qu’il est un leader par l’exemple et je souhaitais être génial comme lui. »

Comme dans un rêve

Mais désormais, c’est une toute autre icône de son sport que Juan Toscano-Anderson va fréquenter chez les Lakers…

« J’ai l’opportunité de jouer avec celui qui, d’après moi, est le meilleur joueur de l’histoire », estime-t-il avec une pointe d’émerveillement, en référence à LeBron James. « Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais je sais que ça va être quelque chose d’incroyable, de très motivant et inspirant. Bien sûr, ce sera aussi très difficile. »

La mission ne sera pas aisée, Juan Toscano-Anderson en est conscient, sauf qu’il pourra au moins s’appuyer sur l’expérience de son premier titre NBA pour se montrer au rendez-vous. Même s’il lui faudra avant tout réaliser rapidement que « King James » est son coéquipier, et non plus le joueur qui le faisait rêver plus jeune (mais qu’il admire toujours).

« Je voulais être grand comme LeBron James quand j’étais enfant », reconnaît celui qui se dit également fan de longue date de Kobe Bryant. « Donc le simple fait de pouvoir jouer avec lui maintenant, après tout ce qu’il a accompli dans cette ligue… Pas seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu’homme noir et en tant qu’entrepreneur. J’ai la plus grande admiration pour lui, donc je suis excité à l’idée de bosser avec lui, de me confronter à lui, de gagner son respect et de lui montrer qui est Juan. Cette ligue est un business, c’est du chacun pour soi quand tu rentres sur le parquet et j’ai hâte de montrer qui je suis, de gagner le respect de mes coéquipiers. »