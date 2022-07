Et si Kevin Durant revenait aux Warriors…

Puisque la NBA ne manquera jamais de nous étonner, Marc J. Spears (Andscape, ex ESPN et Yahoo! Sports) prévient que les Warriors ne seraient pas opposés à un retour de… Kevin Durant ! Selon notre confrère, insider reconnu, il n’y a rien d’étonnant à ce que Golden State soit intéressé par son ailier, double champion NBA en 2017 et 2018.

On a très franchement du mal à y croire. D’abord parce que le départ de Durant avait été très mal digéré en 2019, mais aussi parce que les Warriors viennent de gagner le titre sans lui, et qu’il leur faudrait se séparer de plusieurs joueurs majeurs pour contenter les Nets.

Ainsi, The Athletic explique que les Warriors pourraient offrir Jordan Poole, James Wiseman, Jonathan Kuminga et Moses Moody aux Nets, et qu’il faudrait dans le même temps se séparer d’Andrew Wiggins pour que les salaires collent. Comme Wiggins ne peut pas être transféré à Brooklyn en raison de la présence de Ben Simmons, ce serait donc forcément dans un échange en triangle.

Mais dans le même temps, The Athletic explique que c’est « très improbable », mais aussi que les stars de l’équipe (Curry, Green, Thompson…) n’y seraient pas opposés

Il ne faut jamais dire jamais, mais on a vraiment du mal à croire à un tel échange. Pourquoi les Warriors se sépareraient de cinq joueurs, dont Poole et Wiggins, pour un Kevin Durant qui aura 34 ans fin septembre, et dont le contrat va les plomber jusqu’en 2026 ? « C’est Kevin Durant » répond Marc J. Spears. Même réponse chez une source de The Athletic : « C’est ce foutu Kevin Durant ! »