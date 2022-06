Quelle Equipe de France face au Monténégro ?

Pendant que la Slovénie bataillera face à la Croatie ou que Team USA défiera Porto Rico et Cuba, l’Equipe de France affrontera le Monténégro, et ce sera jeudi soir du côté de Podgorica. Seule nation européenne avec la Lituanie à être invaincue dans cette phase de qualification avec quatre victoires en quatre matches, la France va profiter de la présence de quelques NBAers mais aussi de joueurs d’Euroleague, et Vincent Collet a dévoilé la liste des douze joueurs en tenue pour cette première rencontre.

Quatre absents : Frank Ntilikina et Isaiah Cordinier, aux soins ; Jaylen Hoard et Yohan Makoundou qui n’ont pas été retenus pour le déplacement à Podgorica (Monténégro). Ils rejoindront le groupe samedi midi en Vendée. Côté Monténégro, pas de Nikola Vucevic.

L’effectif pour affronter le Monténégro : Andrew Albicy, Petr Cornelie, Mam Jaiteh, Louis Labeyrie, Paul Lacombe, Nicolas Lang, Amath M’Baye, Théo Maledon, Elie Okobo, Yakuba Ouattara, Vincent Poirier et Terry Tarpey.