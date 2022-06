Kawhi Leonard peut (quasiment) s’entraîner normalement

Dans trois semaines, ça fera un an que Kawhi Leonard s’est fait opérer d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit, suite à une blessure subie au deuxième tour des playoffs de 2021 face à Utah.

Si les Clippers n’ont jamais donné de calendrier de retour, et s’en sont finalement passés durant toute la saison, son heure est donc attendue pour la reprise, dès le camp d’entraînement.

The Athletic a tout de même eu vent d’indiscrétions au sujet du double champion NBA et double MVP des Finals, et l’optimisme serait de mise. Le joueur ne serait plus soumis à aucune restriction depuis le début du mois de juin. On le dit également aminci à ce stade de sa rééducation, et surtout, en pleine forme mentalement malgré le fait d’avoir été éloigné des terrains tout ce temps.

« Kawhi continue de très bien se comporter. C’est un maniaque dans son éthique de travail, et je suis content qu’on puisse payer la facture d’électricité » ironise Lawrence Frank, le président de la franchise.

Un confrère lui demande si Leonard peut effectuer des cinq-contre-cinq. « Non… Je pense que c’est en bonne voie, et ça avance vraiment bien » répond Frank. « Mais je crois qu’il n’en est pas encore au stade de faire du cinq-contre-cinq. »

Tous les voyants seraient donc au vert pour un retour du tandem George-Leonard aux Clippers la saison prochaine.