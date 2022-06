Les Spurs prolongent Zach Collins

Alors qu’ils avaient la possibilité de faire jouer leur « team option », et de récupérer ainsi environ 3.6 millions de dollars, les Spurs ont décidé de garantir la deuxième année de contrat de Zach Collins. L’ancien intérieur de Portland touchera 7.4 millions de dollars la saison prochaine, et ça signifie donc qu’il entre dans les plans de Gregg Popovich au sein d’un effectif très rajeuni. Dans un an, les Spurs auront à nouveau la possibilité de s’en séparer.

« Il va profiter d’une intersaison incroyable et amener son jeu au niveau supérieur » promet son agent.

Arrivé aux Spurs en 2021, Zach Collins est resté 18 mois à l’infirmerie, avant finalement de retrouver les terrains en février dernier. La faute à une fracture au pied gauche, suivie de deux rechutes. Mais le jeune intérieur (25 ans) a prouvé dans la deuxième partie de saison qu’il pouvait jouer un rôle à San Antonio lorsqu’il était en capacité de jouer, avec 12.3 points, 7.8 rebonds et 1.2 contre de moyenne en 22 minutes au mois d’avril.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) le plus souvent la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne free agent avec un an d’avance.