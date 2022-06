Le gouvernement du Nigeria lève la suspension des équipes nationales

La fédération nigériane de basket (NBBF) était plongée dans une crise, suite à non pas une mais deux élections, séparées et concurrentes, pour élire un nouveau président. Il y avait eu deux vainqueurs, Musa Kida et Igoche Mark, provoquant ainsi une situation bloquée et une intervention du gouvernement nigérian pour tenter de résoudre ce problème.

Ce dernier avait eu la main lourde en décidant que, pendant deux ans, aucune équipe nationale ne pourrait participer aux compétitions internationales. Ce qui avait provoqué la colère de Ime Udoka et Masai Ujiri.

Finalement, le gouvernement a décidé de revenir sur cette suspension, comme l’avait tweeté la fédération ce jeudi.

Nigeria basketball is back! The ban has been lifted. pic.twitter.com/iKIBjmWhB9 — D’Tigers | Nigeria Basketball (@NigeriaBasket) June 23, 2022

Comment expliquer ce retour en arrière ? La NBBF a visiblement joué son rôle, ainsi que les anciens internationaux et le ministre des sports, sans que l’on sache vraiment ce qui a fait pencher la balance, ni si les problèmes sont véritablement résolus.

De plus, face au retrait des équipes du Nigeria, la FIBA avait invité le Mali à les remplacer pour participer aux compétitions. La situation a changé et dès lors, comment réintégrer le Nigeria, notamment pour la Coupe du monde féminine en septembre ?

Pour l’équipe masculine, coachée par Mike Brown, les espoirs pour les Jeux olympiques de 2024 renaissent et elle va désormais s’organiser pour participer aux qualifications pour la Coupe du monde 2023, qui commencent le 1er juillet à Kigali, au Rwanda.