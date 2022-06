Rodions Kurucs vise un retour en NBA

Les allers-retours entre l’Europe et les États-Unis, Rodions Kurucs commence à connaître. Un an après avoir quitté la grande ligue pour rejoindre le Vieux continent, le Letton vient de quitter le Partizan Belgrade avec qui il évoluait cette saison. Et selon son agent, il va participer à la prochaine Summer League de Las Vegas, ce qui laisse peu de doutes sur son envie de revenir en NBA.

On rappelle que l’ailier avait signé avec le club serbe dans l’espoir de « retrouver ce plaisir de jouer au basket ». Pas certain qu’il ait atteint son objectif aux côtés de Zeljko Obradovic. Ce dernier l’a très peu utilisé, tant en championnat que sur la scène européenne de l’Eurocup.

Sur l’ensemble de l’année, avec une vingtaine de matchs joués, l’ailier n’a tourné qu’à 5 points en 15 minutes de moyenne. Mais la dernière apparition de l’intéressé remonte à début mars. Dans la dernière ligne droite de la saison, il a en effet été dispensé de jouer par le Partizan et s’est entraîné individuellement dans son pays natal…

Sélectionné à la 40e position de la Draft 2018 par les Nets, le Letton avait trouvé sa place lors de ses débuts à Brooklyn. Rookie, il avait été titularisé à 46 reprises (8,5 points de moyenne) dans une formation new-yorkaise qui n’avait pas encore construit son « Big Three ».

Après avoir alimenté la rubrique fait divers, le joueur de 24 ans avait perdu des responsabilités l’année suivante avant de sortir de la rotation de Steve Nash, l’an passé. Impliqué dans le gros échange autour de James Harden, il avait d’abord atterri à Houston avant d’être à nouveau transféré, avec P.J. Tucker, vers les Bucks. Avec ces trois franchises, il n’avait fait que 21 apparitions au total, avec 6 minutes en moyenne.

Après cette expérience européenne, il a plutôt intérêt à se montrer particulièrement performant en ligue d’été pour tenter de convaincre une franchise.