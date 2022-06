Les Blazers ont réalisé un joli coup en faisant venir Jerami Grant contre un premier tour de la Draft 2025. Ils ont ainsi récupéré un joueur qui tourne à 20 points de moyenne depuis deux saisons sans lâcher leur 7e choix de Draft.

Et si ce n’était que partie remise ? D’après Yahoo Sports, les Blazers voudraient OG Anunoby et ils seraient prêts à céder leur précieux choix de Draft en échange.

Les Raptors, eux, tiennent à leur ailier, qui sort de sa meilleure saison en carrière (17.1 points de moyenne), mais resteraient néanmoins ouverts à l’idée d’un transfert. Pour cela, il faudrait un pivot de haut niveau ou un Top 10 de la Draft dans la balance.

Ça tombe bien, c’est exactement ce que les Blazers proposent…

Si les dirigeants parviennent à leurs fins, Damian Lillard pourrait être très satisfait avec deux ailiers polyvalents, titulaires confirmés, pour l’entourer. Mais il manquera encore quelques pièces pour vraiment se mêler à la lutte pour le titre.

