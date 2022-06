Steve Kerr : « Peut-être le titre le plus improbable »

En seulement huit saisons sur les bancs de la NBA, Steve Kerr a disputé six Finals et maintenant remporté quatre titres. Si on ajoute à ça les 73 victoires en 2015/16, le record en saison régulière, on obtient bien un des palmarès les plus impressionnants de l’histoire de la NBA.

Sans oublier les cinq bagues remportées (trois avec Chicago, deux avec San Antonio) quand il était joueur, entre 1989 et 2003. Si bien que Steve Kerr est désormais le premier ancien joueur devenu coach à avoir remporté au moins quatre titres en short puis en costume.

Des quatre trophées conquis avec Golden State, celui de 2022 n’est-il pas, au fond, le plus spécial ?

« Tous les titres sont uniques et spéciaux », répond-il en conférence de presse. « Celui-ci est peut-être le plus improbable, au vu des dernières années. Il y avait tellement d’inconnues. La blessure de Klay Thompson et beaucoup de jeunes joueurs à intégrer. »

« J’attends toujours de voir une équipe gagner un titre sans posséder une grande défense »

L’ancien coach Jeff Van Gundy estimait lui, en commentant le Game 6, que ce groupe était moins talentueux que ceux sacrés en 2015, 2017 et 2018. Qu’en pense-t-il ?

« Je ne critique pas Jeff, mais ce commentaire est relatif. On a eu Kevin Durant pendant trois ans et ces équipes, avec lui, étaient intouchables. Cette équipe a été comparée à celle de 2015 et il y a sans doute des similitudes. On a un groupe très talentueux et notre défense a été remarquable dans ces Finals, notamment les trois derniers matches. »

La défense, c’est l’identité de cette équipe et c’est ce que Steve Kerr retiendra quand il évoquera les Warriors 2021/22.

« J’ai eu de la chance de faire partie de ces formations dans ma carrière. J’attends toujours de voir une équipe gagner un titre sans posséder une grande défense. Donc pour moi, ce qui a permis à cette équipe de franchir les obstacles en playoffs, c’est notre défense. C’est ça qui rend ce groupe spécial, outre Stephen Curry évidemment : l’intensité et la polyvalence en défense. Draymond Green est le leader de tout ça, mais on ajoute Andrew Wiggins, Gary Payton II, l’émergence de Kevon Looney, le retour de Klay Thompson… Il a fallu un effort collectif pour réaliser ça et ce formidable groupe a réussi à le faire. »