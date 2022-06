Draft 2022 | TyTy Washington Jr. s’inspire d’Allen Iverson et de John Wall

Les Knicks ont récemment rencontré TyTy Washington Jr, ce qui n’est pas étonnant car la franchise possède le 11e choix et le meneur de Kentucky est globalement attendu dans les vingt premiers joueurs le 23 juin.

TyTy Washington Jr. est également passé chez les Wizards pour un workout. Un passage par la capitale qui avait sans doute un sens particulier pour le jeune joueur de 20 ans puisque deux de ses modèles sont passés par là-bas.

D’abord John Wall, qui a longtemps évolué chez les Wizards et qui fut en plus un ancien des Wildcats comme TyTy Washington Jr. Ce dernier a même battu le record de passes de l’université, sur un match, avec 17 offrandes en janvier, de l’actuel meneur de Houston. Et ils possèdent des mensurations similaires (1m90 chacun, 89 kilos pour TyTy Washington Jr, 95 pour John Wall).

« C’est clair que je m’inspire de lui », annonce le meneur de Kentucky pour NBC Sports. « J’ai craqué pour sa petite danse. J’ai vu ça, ainsi que les images de lui au lycée, à l’université et enfin en NBA. C’est incroyable. Personne n’avait jamais vu un meneur aussi puissant et rapide faire ce qu’il faisait. »

Autre inspiration : Allen Iverson. Le MVP 2001 n’a évidemment jamais joué chez les Wizards, mais il a tout de même effectué ses années universitaires à l’université de Georgetown, qui se trouve à Washington.

« Je pense à sa mentalité », explique TyTy Washington Jr, qui a d’ailleurs pris le numéro 3 en hommage à l’ancienne star des Sixers. « Il était un arrière de petite taille qui se fichait de savoir qui il avait en face de lui. Il voulait détruire ses adversaires et il voulait gagner. Mon père m’a mis ça dans la tête très jeune. Allen Iverson se moquait de ce que les gens pensaient de lui. Je veux vraiment être comme lui. »