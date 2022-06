Un été avec de nouveaux défis pour Luka Doncic

Luka Doncic a bouclé sa quatrième saison en faisant une fois de plus forte impression. Le meneur, qui évolue déjà dans de hautes sphères, a encore réussi à épater la galerie, en remportant notamment sa première série de playoffs NBA en carrière et un Game 7 face au leader de la conférence Ouest.

Une fois encore, l’intersaison va être très importante pour le « franchise player » des Mavericks. Sur le terrain d’abord, comme l’a expliqué le GM de Dallas, Nico Harrison, avec la nécessité de revenir en forme (et non pas en formes) pour le training camp et poser ainsi les bases d’une nouvelle grande saison.

« Oui, c’est quelque chose dont nous parlons, c’est quelque chose dont il parle, et il le sait. À la fin de la saison, il était en pleine forme, et il a très bien joué. Maintenant, si vous attendez de Luka qu’il ait le tour de taille de Doe Doe (Dorian Finney-Smith), ça n’arrivera pas. Ce n’est tout simplement pas la façon dont son corps est fait. Et puis il bénéficie aussi de son poids, parce que ça lui permet de punir les meneurs adverses, donc il y a un équilibre sur ce qu’on veut qu’il soit en terme de condition physique », a glissé Nico Harrison.

Bâtir une meilleure équipe en conservant la cohésion du groupe

Ce qui est ressorti de la formation de Jason Kidd depuis le trade de Kristaps Porzingis, et particulièrement en playoffs, c’est aussi l’unité de ce groupe, qui s’est nourri de cet esprit de camaraderie. En ce sens, Luka Doncic devrait aussi être impliqué hors du terrain, dans le processus de recrutement dans son ensemble.

« Luka veut juste continuer à progresser, continuer à recruter des joueurs pour que le niveau des attentes soit toujours élevé, donc nous devons recruter des joueurs qui peuvent aider à répondre à ces attentes », a ajouté Nico Harrison. « L’un des points les plus importants, c’est que nous avons une super équipe qui est connectée. Donc nous devons être très prudents lorsque nous commençons à faire venir ou partir des joueurs ».

Quoiqu’il advienne, tant que Luka Doncic sera aux Mavs, Dallas sera compétitif, par la capacité du Slovène a inverser le cours d’une rencontre presque à lui seul. Chaque année, Luka Doncic a impressionné. Mais le plus fort, c’est qu’il continue à le faire, quatre ans après son arrivée outre-atlantique.

« Il sait vraiment comment contrôler un match. Il voit les choses, deux, trois, quatre étapes à l’avance. Nous savons, que lorsque nous débutons dans une série de playoffs, nous avons le meilleur joueur sur le parquet. Donc ça doit donner confiance à tout le monde », a rappelé Nico Harrison, qui ne voit que du positif dans les prochaines étapes à venir du « process » à la sauce texane. « Je pense que 2022/23 sera un succès parce que nous sommes une meilleure équipe maintenant que nous l’étions au début de la saison. Nous allons donc commencer la saison en étant une meilleure équipe. Ça ne veut pas dire que nous allons aller en finale de la Conférence Ouest… mais nous allons commencer comme une meilleure équipe, ce qui, je pense, va nous porter tout au long de la saison ».