Gary Payton II, petit mais costaud !

Et dire que pour rester aux Warriors, il avait envisagé de s’occuper de la vidéo… Lundi soir, Gary Payton II est entré en jeu avant Jordan Poole, et ça en dit long sur sa place dans la rotation de Steve Kerr.

Bien remis de sa fracture au coude, le fils de « The Glove » apporte évidemment de l’agressivité en défense, mais aussi de l’opportunisme en attaque.

Qui pouvait imaginer qu’il terminerait avec le meilleur +/- du match (+16) avec 15 points, 5 rebonds et 3 interceptions en 26 minutes. Le tout à 6 sur 8 aux tirs. Il y a dix jours, on ne savait pas s’il pourrait être prêt…

« Dans ma tête, il ne faisait aucun doute que j’allais revenir. Pour rien au monde, je n’aurais raté ça. J’étais concentré sur ma rééducation, et j’ai tout fait pour être prêt pour le Game 1 ou 2 ».

« Quand il était au sol à Memphis, j’ai pensé que sa saison était peut-être terminée »

Ce sera finalement pour le Game 2 après une première manche passée sur le banc. Depuis, Steve Kerr lui fait confiance pour défendre sur Marcus Smart, Derrick White, mais aussi Jaylen Brown ou Jayson Tatum. Comme son père, rien ne l’effraie, et Steve Kerr est extrêmement heureux de pouvoir compter sur un tel combattant.

« Quand il était au sol à Memphis, j’ai pensé que sa saison était peut-être terminée. Nous savions combien il était important pour nous à bien des égards » se souvient le coach des Warriors. « Ce qui motivait Gary, c’était d’être capable de revenir si nous pouvions avancer, et je l’ai regardé travailler chaque jour à faire des sprints avec son coude en écharpe. Ce gars est un bourreau de travail. Il est incroyable. Un athlète incroyable, un grand défenseur. Il a de très bons instincts sur le terrain, et il est évidemment très compétitif. Son retour est évidemment crucial pour notre équipe, et je suis vraiment ravi pour lui de son parcours dans cette ligue. Il a eu un long parcours pour en arriver là et maintenant il a l’occasion de briller en finale, c’est génial. »

« On sait d’où ça vient, et c’est dans ses gènes »

De « pitbull » en défense, Gary Payton II commence même à se lâcher en attaque. C’est un filou qui profite de l’attention maximale portée sur les Stephen Curry, Klay Thompson ou Andrew Wiggins. Il inscrit 15 points comme un assassin silencieux. Mais à l’arrivée, ça compte.

« Il défend. Il réalise des claquettes. Il récupère des ballons perdus. Il met des 3-points » énumère Draymond Green. « Et, vous savez, il a été absolument énorme. On parle d’un joueur qui a intégré cette équipe en tant que 15e homme et qui est ensuite devenu un élément clé de notre rotation. Ce n’est pas une surprise qu’il ait réalisé un tel match et qu’il ait un impact sur cette série. Vous savez, on espérait tous qu’il soit de retour parce que nous savions qu’il pouvait avoir cet impact. »

Même son de cloche chez Klay Thompson, impressionné de voir à quel point GPII joue « plus grand que sa taille ».

« Je n’ai jamais vu un joueur de 1m85 paraître aussi grand. Son gabarit et sa capacité à se placer devant le ballon, on sait d’où ça vient, et c’est dans ses gènes. Son gabarit est unique, et sa progression sur le tir en suspension est une arme énorme pour nous. »