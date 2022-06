NCAA – Arizona s’attache les services de Courtney Ramey

Les bonnes nouvelles s’enchainent ces dernières heures à Tucson : peu de temps après l’annonce de la prolongation de contrat de cinq saisons de Tommy Lloyd, le programme d’Arizona recrute un des meilleurs joueurs encore disponibles sur le portail des transferts.

Courtney Ramey, après quatre saisons à Texas, rejoint Arizona pour sa cinquième et dernière année d’éligibilité en NCAA. Titulaire à 106 reprises en 128 matches avec les Longhorns, il présente un profil de « role player » complet et utile sur les lignes arrières : il a tourné à 10 points, 3.5 rebonds et 2.8 passes par match sur l’ensemble de ses quatre saisons, avec notamment une bonne adresse extérieure (36.5% en 4 saisons, avec 4.2 tentatives par match).

« J’ai choisi Arizona car c’est un programme historique, et aussi car j’ai développé une bonne relation avec Coach [Tommy] Lloyd. Je suis reconnaissant de saisir cette opportunité d’évoluer dans la conférence PAC-12. » a déclaré l’intéressé.

Au sein d’une équipe d’Arizona chamboulée après les départs vers la NBA de Bennedict Mathurin, Christian Koloko et Dalen Terry, qui représentaient trois des quatre temps de jeu les plus conséquents de la rotation l’an passé, le « vétéran » sera certainement titulaire sur le poste 2, aux côtés de l’excellent meneur estonien Kerr Kriisa.

Les fans des Wildcats peuvent compter sur lui pour apporter expérience, stabilité et tir extérieur au cinq majeur de Tommy Lloyd.