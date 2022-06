Un deuxième coloris officiel pour la Zion 2

« Jordan Brand » fait tout doucement monter la hype autour de la deuxième chaussure signature de Zion Williamson, la Zion 2. Officiellement dévoilée sous le coloris « Voodoo », la voici cette fois habillée du coloris « Prism », qui avait également fuité sur le web ces dernières semaines.

Sa composition est plus classique, avec une tige grise à l’avant entre mesh et cuir, et une partie multicolore pour assurer le contraste à l’arrière de la paire. Un « Jumpman » apparaît en rouge sur l’avant de la chaussure, en gris à l’arrière. À noter également les touches de rose au bas du talon et sous la semelle extérieure.

À suivre (normalement), un prix et une date de sortie pour ces Zion 2, espérées au cours de l’été.

(Via SneakerNews)

