Si les Warriors souffrent physiquement face aux Celtics, ce n’est pas uniquement à cause de leur avantage de taille et de poids, et de leurs qualités athlétiques. C’est aussi dans l’agressivité, et le pendant de Marcus Smart sur le poste 4, c’est Grant Williams.

Comparé à Jae Crowder ou PJ Tucker pour son jeu, et même sa morphologie, Grant Williams est la première rotation intérieure, et malgré sa « petite taille » (1m98), il a fait très mal cette nuit aux Warriors avec cinq rebonds, dont trois offensifs. On retiendra notamment ce gros rebond dans le 4e quart-temps suivi d’un panier pour passer l’écart à +11 (102-91). Un panier qui poussera Steve Kerr à prendre un temps-mort.

Pour Ime Udoka, une fois de plus, l’apport de son petit intérieur a été précieux.

« C’est un élément important de ce que nous faisons et il l’a été toute la saison. Il n’est pas à son meilleur niveau en termes d’adresse dans cette série, mais nous comptons sur lui pour faire tellement d’autres choses » explique le coach de Boston. « Comme Al (Horford), il défend sur plusieurs positions et c’est aussi une menace. Mais les équipes le défendent différemment et nous essayons de garder les choses simples pour lui. Il a fait de bonnes actions vers le panier, quelques pénétrations, quelques floaters et quelques bonnes lectures du jeu ».

« Si quelqu’un veut faire du « trash talking », je peux en faire »

Depuis le début de la série, Grant Williams s’est aussi fait remarquer par ses prises de bec avec Draymond Green. Il ne le craint pas, et cette nuit, les deux se sont encore accrochés. Mais le Celtic n’a pas perdu son sang-froid, et c’est Draymond Green qui a fini par sortir de son match, puis du match.

Avant la rencontre, Grant Williams avait évoqué cet aspect de son jeu. « Plus qu’autre chose, je suis quelqu’un qui répond. Si quelqu’un veut faire du « trashtalking », je peux en faire. Mais ce n’est pas quelque chose que je fais de manière naturelle. Même si ma personnalité est plutôt d’être bavard, je ne vais pas nécessairement m’en prendre aux gens. Pour moi, c’est plutôt exaltant. C’est plutôt amusant. Plus on peut entrer dans la tête des gens, mieux c’est… Au final, ce n’est pas quelque chose qu’on néglige. Surtout moi. J’aime vraiment ça. C’est vraiment amusant. »

Sur le plan du jeu, on l’a vu en difficulté sur les deux premiers matches, mais ce Game 3 lui a permis de retrouver son impact sur le jeu de Boston. Quelle est la différence avec les autres séries de ces playoffs ?

« Je ne pense pas qu’il y ait un ajustement car notre défense est en place. Il faut juste être préparés car avec ces gars-là, c’est plus du cardio qu’autre chose » estimait Grant Williams avant le Game 3. « Il faut être prêt à ne pas jamais se relâcher et à toujours les suivre. Ils ont beaucoup de longs rebonds, et d’une certaine manière, ils ont beaucoup de joueurs physiques. Avec des gars comme Looney. Wiggins n’en a pas forcément l’air, mais c’est un athlète qui vous met beaucoup de pression sur le rebond offensif. Je pense que ces deux-là sont les deux meilleurs rebondeurs offensifs des playoffs en ce moment. Il faut les avoir en tête, et les sortir du jeu. C’est la chose la plus importante, parce que les autres gars doivent surtout mettre des tirs. Ces deux-là permettent aux autres d’avoir des tirs ouverts. »

Une analyse confirmée dans cette troisième manche puisque Boston a largement gagné la bataille du rebond avec des Warriors limités à six rebonds offensifs, mais quatre pour Kevon Looney et Andrew Wiggins.