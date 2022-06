Assistant de Quin Snyder, Erdem Can quitte la NBA pour revenir en Turquie

Arrivé à Utah durant l’été 2021, pour assister Quin Snyder et remporter le titre, Erdem Can ne sera finalement resté qu’une seule saison sur les bancs de la NBA.

On a en effet appris que le Turc avait lui aussi, comme Quin Snyder et suite au départ du coach, décidé de quitter le Jazz, pour revenir en Europe. Le premier technicien turc de l’histoire de la ligue américaine a signé un contrat de deux ans avec le Turk Telekom, un club où il a déjà travaillé, en tant qu’assistant, entre 2008 et 2010.

Néanmoins, l’ancien assistant du Fenerbahce possède une option pour revenir en NBA dès la fin de sa première saison. Pour ainsi, pourquoi pas, en 2023, rejoindre Quin Snyder là où ce dernier rebondira.