Erdem Can veut ramener une bague de champion en Turquie

Onze. C’est le nombre de Turcs à avoir foulé un parquet NBA, et un seul a remporté un titre NBA. Il s’agit de Mehmet Okur, champion NBA en 2004 avec les Pistons.

Depuis, c’est le calme plat, et Erdem Can s’est donné pour mission d’être le prochain.

Premier technicien turc à rejoindre la NBA, l’ancien assistant du Fenerbahce, vainqueur de l’Euroleague en 2017, a accepté de rejoindre le Jazz pour intégrer le staff de Quin Snyder, et il prend ce passage en NBA comme un tremplin.

« J’ai toujours visé le plus haut dans ma vie. Mon objectif est de devenir le meilleur entraîneur possible. De retourner en Europe en tant que « head coach » avec une voix plus forte et de représenter mon pays en remportant de nombreux trophées » a-t-il expliqué à un média stambouliote. « Je veux être un entraîneur qui peut s’améliorer en NBA et atteindre la meilleure place possible à la fin d’une période donnée. Le temps nous le dira. J’essaie d’aller de l’avant de manière planifiée et volontaire. »

Pour lui, la franchise de Salt Lake City peut l’aider à atteindre ces objectifs élevés. « Le Jazz est une équipe qui a pour objectif de remporter un championnat. Mon objectif est d’être dans cette équipe et de gagner le championnat. De pouvoir porter une bague. D’apporter cela à mon pays. Mon objectif est de représenter mon nom et mon pays de la meilleure façon possible en obtenant le plus grand succès possible en Europe ou en NBA ».