Audiences TV | Des débuts timides pour les Finals 2022

Si l’on excepte les Finals qui se sont déroulées pendant la pandémie, en 2020 et 2021, il s’agit de la plus mauvaise entame pour une finale NBA depuis 2007, et le Game 1 entre les Cavaliers et les Spurs.

Jeudi soir, 11.9 millions d’Américains ont regardé la victoire des Celtics face aux Warriors, et ça représente une part de marché de 6.4%. C’est une part de marché en baisse de 19% par rapport à 2019, et une baisse de 11% en termes de téléspectateurs.

En revanche, cela représente une croissance de 42% en part de marché par rapport à 2021, et de 56% par rapport à 2020. Sports Media Watch précise que les chiffres ne sont pas consolidés car ça ne prend pas en compte les téléspectateurs qui ont regardé le match en dehors de chez eux.

Globalement, ça reste des chiffres décevants puisque jusqu’en 2018, la NBA se vantait d’audiences d’au moins 14 millions de téléspectateurs sur 56 matches des Finals d’affilée !