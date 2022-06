Les trois minutes qui ont fait basculer le Game 1

Avant le 17-0 des Celtics entre la 6e et la 10e minute du dernier quart-temps qui a secoué le Chase Center et la planète NBA pour offrir le Game 1 des Finals aux hommes d’Ime Udoka, Boston avait repris le contrôle d’un match qui tendait les bras aux Warriors grâce à un 9-0 lors des trois premières minutes de la dernière période.

Les Celtics étaient alors à -12, dominés par les Warriors dans un troisième quart-temps à sens unique, remporté 38-24 par les coéquipiers de Stephen Curry, pour le plus grand bonheur du Chase Center. Le retournement de situation qui a suivi est venu à la fois d’une erreur tactique de Steve Kerr, de prises décisions discutables des joueurs de Golden State, notamment de Jordan Poole, mais également de la volonté farouche de Jaylen Brown de prendre le match à son compte pour donner de l’espoir à son équipe.

L’erreur tactique de Steve Kerr ?

Comme d’habitude pour démarrer le dernier quart-temps, Stephen Curry, Andrew Wiggins et Kevon Looney soufflent sur le banc et les Warriors donnent les clés du camion à Jordan Poole. À ses côtés se trouvaient Klay Thompson, Andre Iguodala, Otto Porter Jr. et Draymond Green. Avec l’absence prolongée d’Iggy pendant les playoffs, ce cinq n’a pas joué ensemble depuis un mois et demi.

Face à eux se trouvait un cinq de Boston emmené par leurs deux meilleurs joueurs, Jaylen Brown et Jayson Tatum, épaulés par Derrick White, Payton Pritchard et Robert Williams III.

Avec Jordan Poole et Klay Thompson, tous deux en difficulté dans ce match, la question pour les Warriors était de savoir comment ils allaient pouvoir générer de bons tirs alors qu’ils étaient accompagnés de deux shooteurs faibles, Draymond Green et Andre Iguodala.

Avant même le début du quart-temps, ces minutes semblaient donc cruciales pour Boston avant le retour de Stephen Curry. Jordan Poole et Klay Thompson, qui avaient jusqu’ici répondu présents dans les playoffs dans des situations similaires face à des stars adverses, avait toute la confiance de Steve Kerr, mais ce cinq est vite devenu cauchemardesque pour les Warriors.

Des prises de décisions discutables

Les cinq premières possessions offensives de Golden State ont donné le ton :

– Tir à 3-points forcé et court de Klay Thompson

– Tir à 3-points forcé et manqué de Jordan Poole

– Tir à mi-distance sans rythme et manqué d’Andre Iguodala, pourtant défendu par Payton Pritchard

– Balle perdue d’un Jordan Poole en manque de sang-froid qui envoie la balle au premier rang

– Temps mort de Steve Kerr

– Balle perdue d’Andre Iguodala sur une nouvelle passe qui part dans les tribunes

« Les balles perdues ont coûté cher », confirmait Klay Thompson, alors que Steve Kerr ne pouvait que faire le même constat. « On a eu plusieurs mauvaises possessions et ils ont su saisir ces opportunités pour faire circuler la balle et trouver des brèches », décrivait l’entraineur des Warriors.

Steve Kerr relance alors Stephen Curry après la balle perdue de Jordan Poole mais le mal est fait. L’étoile montante des Warriors a été en difficulté à chacun de ses passages sur le terrain et ces trois minutes en début de dernier quart-temps changent la physionomie du match. Steve Kerr aurait-il dû le sortir plus tôt ?

« Nous n’avons pas pu stopper l’hémorragie assez rapidement », disait Draymond Green après la rencontre, qui a passé une soufflante à son jeune coéquipier au cours de ce début de quatrième quart-temps. Steve Kerr a lui préféré endosser la responsabilité du mauvais match de Jordan Poole, tout en tenant à saluer la défense des Celtics.

« Boston a fait du bon boulot sur Jordan, en mettant beaucoup de pression lui », expliquait-il. « Il y a plusieurs choses qu’on peut faire pour le libérer. C’est un super joueur, je suis certain qu’il jouera mieux lors du prochain match. »

La volonté farouche de Jaylen Brown

Les Celtics ont utilisé chacune des possessions gâchées par Golden State pour grappiller leur retard avec une constante : l’implication de Jaylen Brown. Des joueurs qui ont au moins atteint les finales de conférence, ce dernier est le joueur le plus efficace en dernier quart-temps avec 62.5% de réussite. Avec un Jayson Tatum en délicatesse avec son tir, Brown a alors pris ses responsabilités pour relancer les Celtics.

« Avec Tatum dans le dur, nous avons mis la balle dans les mains de Jaylen. Il a été extrêmement agressif, il a attaqué le cercle, en particulier quand ils ont switché leurs intérieurs sur lui », expliquait Ime Udoka.

Voici les cinq actions qui ont suivi celles des Warriors décrites plus haut et l’écart du match :

– Step-back de Jaylen Brown (-10)

– Tir raté par Jayson Tatum

– 3-points de Jaylen Brown (-7)

– Alley-oop de Jaylen Brown pour Robert Williams (-5)

– Temps mort de Steve Kerr

– Passe décisive de Jaylen Brown pour un 3-points de Payton Pritchard (-2)

Jaylen Brown a posé son empreinte sur ce dernier quart-temps. Son agressivité, pour se créer son propre tir ou pour décaler ses partenaires, a permis aux Celtics de retrouver leur rythme après un troisième quart-temps compliqué.

« Jaylen Brown a été le détonateur pour nous en début de quatrième quart-temps grâce à son énergie et son scoring, mais aussi en envoyant Rob Williams au dunk. Ça a été le début de notre bon passage, ça nous a donné de la confiance et on s’est tous mis au diapason », confirmait Al Horford.

Le retour de Stephen Curry a permis aux Warriors de stopper l’hémorragie. Andre Iguodala, Klay Thompson, Draymond Green et Stephen Curry marquent sur quatre possessions de suite mais cinq points de Jaylen Brown gardent la pression sur Golden State. À ce moment du match, malgré les Warriors à +3, le « momentum » de la rencontre avait complètement changé de camp. Les Celtics avaient le vent en poupe, les Warriors étaient sur leurs talons. L’adresse de Boston a démoralisé la défense des Warriors et pesé sur leur attaque.

« Par moment, si vous manquez d’adresse, ça a un impact sur votre énergie en défense et c’est ce qui s’est passé dans le quatrième quart-temps », avouait Draymond Green. « Et vice versa. Quand vous obtenez des tirs ouverts et que vous mettez dedans, tout devient plus facile. À nous d’être meilleur dimanche, de dicter notre loi défensivement, et de ne pas les laisser prendre du rythme et être à l’aise. »

Ce passage de Jaylen Brown restera donc dans les annales comme le premier moment clé de cette série. Il a ouvert la voie vers ce 17-0 de Boston qui a tué le match, leur a redonné l’avantage du terrain, leur a donné un plein de confiance avant le Game 2 et mis la pression sur Golden State. Aux Warriors de répondre dimanche…

Propos recueillis à San Francisco.