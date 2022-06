Draymond Green et Jonathan Kuminga, le choc des générations

Un coup d’œil sur l’effectif des Warriors permet de réaliser le grand écart. Le plus âgé des joueurs ? Andre Iguodala, 38 ans. Le plus jeune ? Jonathan Kuminga, moitié moins… Un tel écart générationnel a pu jouer des tours aux cadres des Warriors.

« J’ai appris à comprendre que les jeunes de 18-19 ans d’aujourd’hui ne sont pas les jeunes de 19 ans quand j’en avais 19 à l’époque. Des générations totalement différentes. […] Le monde dans lequel on vit est totalement différent de celui dans lequel Jonathan Kuminga vit par rapport à celui dans lequel j’étais quand j’avais 19 ans », remarque par exemple Draymond Green.

Ce dernier, qui expliquait récemment préférer se comporter comme un père avec Jonathan Kuminga plutôt que comme un grand frère, estime qu’il « faut savoir sur quels boutons appuyer, comment les atteindre et quelle est la meilleure façon de le faire. […] On essaie d’entrer en relation avec ces gars et leur dire : ‘Hé, mec, je vais faire ceci, tu devrais venir avec moi’, et ce n’est pas ce qu’ils veulent faire. Au final, je comprends qu’il ne me déteste pas, mais que j’ai 32 ans ans et lui 19, et que ce que j’aime faire n’est peut-être pas cool pour lui. »

Jonathan Kuminga moqueur ?

L’intérieur des Warriors prend en exemple une conversation qu’il a eue en début de saison avec l’un de ses entraîneurs personnels, Travis Walton, qui lui demandait comment évoluait sa relation avec le rookie justement.

« Trav, franchement, à chaque fois qu’il me voit en passant, il se met à se marrer », lui rétorque ce jour-là Draymond Green. « Oh, il te trouve drôle », rebondit l’autre. « Je ne crois pas nécessairement qu’il me trouve drôle, je pense qu’il se moque de moi », poursuit le vétéran avant d’ajouter : « Imagine quand tu vois un ancien faire un truc, tu vas te marrer et dire : ‘Je t’ai vu OG ! ‘ (pour « original gangster » utilisé pour parler de quelqu’un de « old school »). »

Draymond Green a ainsi le sentiment d’être plus âgé aux yeux de son rookie. « Ok, il me regarde comme je pourrais regarder un homme de 55 ans, son look, son style, sa façon de se déplacer. Il me regarde comme ça. Cela m’a aidé à mieux comprendre comment je devais me comporter avec lui. Et donc, ça a été une découverte, avec des hauts et des bas, de la frustration, des retours en arrière, des discussions avec d’autres comme Andre et Shaun (Livingston), pour comprendre comment ils ont fait. »

Plus de sagesse

Ce sentiment d’être un ancien est moins affirmé chez Stephen Curry, 34 ans. Il lui arrive d’y penser mais pas « trop souvent parce que je ne veux pas l’alimenter. Je veux avoir l’impression d’être encore dans mon ‘prime’ aussi longtemps que je peux aller sur le terrain et jouer comme je le fais. » C’est lorsque le meneur, et père de famille, demande à ses plus jeunes coéquipiers ce qu’ils comptent faire à la sortie d’un entraînement par exemple, qu’il réalise : « Ma journée est quelque peu différente. »

Klay Thompson, lui, ne se considère pas tout à fait comme un ancien. « Même si on joue depuis longtemps, 32 ans, c’est très jeune à l’échelle de la vie. C’est juste qu’on nous voit grandir car la caméra est sur nous. Je me sens encore très jeune, et je pense encore avoir de belles années devant moi. »

L’arrière admet toutefois avoir gagné en sagesse depuis sa première participation à la finale NBA. En 2015, il avait 25 ans. « Je peux donc être un ancien dans ce sens. »

Son fidèle partenaire à l’arrière, Stephen Curry, dit en tout cas apprécier l’influence qu’ils peuvent exercer sur Jonathan Kuminga et les autres. « Parce que cela les préparera à réussir, si tout va bien, lorsqu’ils deviendront des vétérans dans la ligue, qu’ils trouveront leur voie et deviendront de vrais professionnels. Cela passe parfois par de bonnes conversations en tête-à-tête. D’autres fois, il s’agit simplement de montrer l’exemple en se présentant au travail tous les jours. C’est assez cool d’être l’ancien et de pouvoir transmettre cette sagesse aux jeunes. »