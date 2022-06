Draymond Green explique pourquoi il voyait les Celtics en Finals

Draymond Green avait vu juste. Le soir de la qualification des Warriors en Finals aux dépens des Mavs, l’intérieur des Warriors avait parié que les Celtics, encore à la lutte avec le Heat, allaient les rejoindre en finale NBA. Sa sortie avait nourri la détermination de Miami dans le Game 6, mais la dernière manche a tout de même basculé en faveur des C’s pour lui donner raison.

« Je ne l’ai pas vraiment prédit », lâche aujourd’hui le quadruple All-Star. « Je pense connaître un peu le basket. Si vous connaissez un peu le basket et que vous avez vu les deux équipes, je pense simplement que Boston était la meilleure équipe. Ce n’était pas une prédiction ou une attaque contre qui que ce soit. »

Les raisons de son sentiment sont multiples. « Cela fait des mois qu’on l’observe, leur défense est absolument incroyable », commence par qualifier l’intérieur. Celui-ci est d’accord avec Steve Kerr qui l’a récemment comparé avec Marcus Smart, désormais titulaire d’un trophée de meilleur défenseur de l’année lui aussi.

« Ils ont une bonne attaque, et plus important encore en attaque, ils ont un gars au-dessus du lot. Jaylen Brown est un très bon joueur, mais Jayson Tatum est l’un d’entre eux »

« Oui, c’est sûr. Il est leur leader émotionnel, leur point d’ancrage défensif dans un sens. Robert Williams est un point d’ancrage d’une certaine manière, Al Horford aussi […]. Mais Marcus Smart est le véritable point d’ancrage de cette défense. Et puis en attaque, c’est lui qui implique tout le monde et donne les consignes. C’est un gars pour lequel j’ai beaucoup de respect. Le voir s’épanouir et ressembler à nouveau au Marcus Smart qui sortait d’Oklahoma State, qui était si prometteur, le revoir jouer de cette façon et à ce niveau, c’est sympa à regarder. »

Marcus Smart n’est pas le seul à recevoir les louanges de son homologue des Warriors. « Ils ont une bonne attaque, et plus important encore en attaque, ils ont un gars au-dessus du lot. Jaylen Brown est un très bon joueur, mais Jayson Tatum est l’un d’entre eux », complimente ainsi l’intérieur.

Ce dernier considère que les Celtics ont ainsi tous les ingrédients nécessaires pour aller au bout. « Vous avez toujours une chance de gagner avec un joueur comme ça. En le couplant avec toutes les pièces qui l’entourent, la défense, du leadership de vétéran (Al Horford), on se dit : ‘Wow, ils ont vraiment ce qu’il faut’. »

Suffisamment pour battre ses Warriors ?