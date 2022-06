Draymond Green prend son absence de la All-NBA First Defensive Team comme un « affront »

Déjà élu quatre fois dans la meilleure équipe défensive de NBA (2015–2017, 2021), Draymond Geen a fêté cette année sa troisième élection dans la deuxième meilleure équipe défensive, après 2018 et 2019. Enfin fêté…

« Pour moi, c’est un affront », a-t-il ainsi expliqué, interrogé sur le sujet. « Quand je regarde la première équipe, je ne suis pas sûr de pouvoir identifier cinq gars qui ont eu une meilleure saison défensive que moi. Et il n’y a pas de critères [de matchs joués] pour le choix des équipes défensives. Il n’y a pas de nombre de matchs que vous devez disputer. Si vous deviez jouer un certain nombre de matchs, alors je serais un idiot en disant cela. »

Avec 34 points (5 places dans la première équipe, 24 dans la première), Draymond Green a été largement devancé sur son poste de « forward » par Giannis Antetokounmpo (156 points) et Jaren Jackson Jr. (153 points).

Il faut dire que s’il n’y a pas de critères de matchs joués, ça compte quand même dans l’esprit des votants. Favori pour le trophée avant sa blessure, Draymond Green a ainsi raté 36 matchs au total sur la saison. On peut débattre sur le fait qu’il a été le défenseur le plus influent de la campagne, mais il semble difficile de le récompenser alors qu’il n’a joué que 56% des rencontres, par rapport à d’autres joueurs beaucoup plus présents sur les terrains…

« C’était plutôt un affront. Mais sept années sur dix dans une équipe All-Defensive, ce n’est pas si mal »

« Je pense qu’il serait difficile pour quelqu’un de venir et de me montrer une meilleure [défense que la sienne cette saison]. Surtout pas cinq gars [meilleurs que lui]. C’est plus un affront pour moi qu’autre chose. »

En bon compétiteur, Draymond Green ne chercherait-il pas un moyen de se motiver encore davantage avant les Finals ? Afin de montrer à tout le monde qu’il est bien le meilleur défenseur de la ligue ?

« Ça reste sur le CV comme une All-Defensive Team donc je prends » tempère-t-il d’ailleurs. « Mais j’ai été un peu choqué quand j’ai entendu les noms dans la première équipe et je me suis dit : ‘Hmm, c’est intéressant. Peut-être que je n’y serai pas du tout’. Mais ensuite, le fait d’être la deuxième équipe, ça veut dire qu’il y a plus de cinq défenseurs qui sont meilleurs… Si j’avais été complètement enlevé, je me serais dit : ‘D’accord, ils ont voté sur le nombre de matchs joués’. Mais ça n’a absolument aucun sens de dire que je suis dans la deuxième équipe parce que vous ne pouvez pas utiliser l’argument du nombre de matchs. Et si vous prenez le nombre de matchs en considération et que vous dites : ‘Oh, ce type doit être dans la deuxième équipe’, alors vous ne faites qu’inventer des choses. C’était plutôt un affront. Mais sept années sur dix dans une équipe All-Defensive, ce n’est pas si mal. »