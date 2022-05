All-Defensive Teams | Rudy Gobert encore élu dans le meilleur cinq

Dépossédé de son titre de Défenseur de l’année, Rudy Gobert peut se consoler avec une nouvelle sélection dans l’un des deux meilleurs cinq défensifs de la saison. Et comme en 2017, 2018, 2019, 2020 puis 2021, le Français figure carrément dans la « All-Defensive First Team », grâce à ses 171 points récoltés (sur 200 possibles) !

Pour accompagner le pivot du Jazz, ce sont Marcus Smart (Celtics, 198 points), Mikal Bridges (Suns, 193 points), Giannis Antetokounmpo (Bucks, 156 points) et Jaren Jackson Jr. (Grizzlies, 153 points) qui ont été retenus par les votants.

Aucune surprise, donc, car on y retrouve le Défenseur de l’année 2022 (Smart) et son dauphin dans le scrutin (Bridges), ainsi que le DPOY 2020 (Antetokounmpo) et le meilleur contreur de la saison (Jackson Jr.).

La « All-Defensive Second Team » est quant à elle composée de Jrue Holiday (Bucks, 89 points), Matisse Thybulle (Sixers, 87 points), Draymond Green (Warriors, 34 points), Bam Adebayo (Heat, 152 points) et Robert Williams (Celtics, 70 points).

On remarque ainsi que Bam Adebayo a raté sa première apparition dans le meilleur cinq défensif d’un petit point !

Deux équipes sont également plus mises en avant que les autres : Milwaukee et Boston, qui placent chacune deux représentants dans ces deux « All-Defensive Teams » 2022.