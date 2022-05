Rétro Playoffs 2022 | Le Top 10 de la finale de la conférence Ouest

Les Mavericks et les Warriors nous ont régalés pendant cinq matchs, et ce Top 10 des meilleures actions de la finale de la Conférence Ouest est là pour nous le rappeler, avec la part belle faite aux shooteurs, des actions conclues en haute altitude avec notamment Dorian Finney-Smith et Andrew Wiggins.

L’énorme tomar de ce dernier sur Luka Doncic ne figure d’ailleurs qu’en deuxième position. Au sommet du classement, c’est un numéro d’équilibriste conclu par un 3-points au buzzer du Slovène de Dallas qui a été choisi.