Ime Udoka : « On ne célèbre pas un titre de conférence chez les Celtics »

Dans leur glorieuse histoire, les Celtics ont participé 59 fois au playoffs, déjà disputé 21 Finals et remporté 17 titres de champion (record partagé avec les Lakers). Une victoire en finale de conférence, la première depuis 2010, est donc importante, mais pas suffisante.

Ce fut l’essentiel du discours d’Ime Udoka après la victoire dans le Game 7 à Miami et avant cette 22e participation aux Finals face à Golden State.

« Tout ceci ne servira à rien si derrière on fait un flop en Finals. On le sait », confie-t-il en conférence de presse. « Les gars ont fêté ça, mais passent vite à autre chose, car il reste quatre matches à gagner. On ne célèbre pas un titre de conférence chez les Celtics. On accepte cette excellence. »

Sur les traces de Steve Kerr et Tyronn Lue ?

Pour sa première saison sur un banc, n’est-il pas tout de même heureux de se qualifier pour la grande finale ? Un peu évidemment, mais il pense surtout à ses joueurs.

« On ne peut pas s’empêcher de sourire et de profiter de cet instant sur le parquet », continue l’ancien assistant des Spurs. « On n’a pas le choix, en voyant la joie des joueurs. Je suis heureux pour eux, qu’ils aient enfin passé cet obstacle. Moi, j’ai été gâté lors de mes premières années dans la ligue comme assistant (Finals en 2013 et champion en 2014) et Ben Sullivan était déjà à ce niveau la saison passée (avec Milwaukee). Mais pour les Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, qui ont déjà perdu en finale de conférence, je suis extrêmement heureux. On a le sourire aux lèvres. »

Ime Udoka va désormais tenter d’être le dixième coach de l’histoire de la NBA à remporter le titre dès sa première année sur un banc, en tant que « head coach ». C’était évidemment fréquent dans les débuts de la ligue avec Eddie Gottlieb (1947), Buddy Jeannette (1948), John Kundla (1949) et George Senesky (1956).

Ensuite, il a fallu attendre 25 ans pour revoir pareil exploit avec Paul Westhead (1980) puis Pat Riley (1982). Enfin, ces dernières années, Steve Kerr (2015), Tyronn Lue (2016) et Nick Nurse (2019) l’ont de nouveau fait.