Kyle Lowry revient de loin

Après sa prestation catastrophique dans le Game 5, où il n’avait pas inscrit le moindre point tout en compilant cinq fautes et trois ballons perdus, certains estimaient que Kyle Lowry devait rejoindre le banc de Miami.

Blessé au début de la série, et très moyen dans ces playoffs 2022, ses trois matches dans cette finale de conférence n’étaient pas bons (14 points à 5/23 au shoot et 8 passes au total) et l’ancien de Toronto n’aidait pas son équipe, au contraire, avec son niveau de jeu insuffisant.

Erik Spoelstra n’a pas cédé, confirmant son meneur de jeu pour la rencontre la plus importante de l’année et les premiers instants de la partie lui ont donné raison. Kyle Lowry est très bien entré dans le match, avec une passe décisive pour Jimmy Butler, deux shoots ouverts et une interception en quatre minutes.

« Je ne me cherche jamais d’excuses : j’ai été mauvais avant ce match », assume kyle Lowry en conférence de presse. « J’avais une opportunité pour me racheter. J’ai de superbes coéquipiers dans le vestiaire et dans cette équipe, des gens qui me soutiennent peu importe les circonstances, les hauts et les bas. Ils me disent d’être moi-même. Le coach a parlé d’un match qui marque les esprits. Avoir quelqu’un comme lui à côté de moi, ça m’a aidé. »

« Quand on joue dans un tel environnement, c’est génial d’avoir un quarterback de niveau Hall of Fame »

En confiance, le champion 2019 a collé un tir primé sur la tête de Marcus Smart en deuxième quart-temps, avant de distribuer le jeu. Il a ainsi relancé Max Strus, lui aussi en grande difficulté depuis deux matches (0/16 au shoot)… Trois paniers sur les cinq de ce dernier (13 points) sont venus après une passe de l’ancien Raptor.

Enfin, à moins de cinq minutes de la fin, alors qu’il ne reste que cinq secondes pour dégainer, Kyle Lowry envoie un nouveau shoot à 3-pts devant Marcus Smart. Il termine cette partie avec 18 points (4/9 à 3-pts) et 10 passes décisives. C’est de loin son meilleur match des playoffs et il a fait mieux dans ce seul Game 6 à Boston que dans les trois matches précédents réunis !

« Je ne sais pas quoi dire de plus sur Kyle, sur son leadership et son calme », commente Erik Spoelstra. « Il est tellement important pour nous. Ce qu’il est pour notre équipe, ce qu’il apporte avec sa confiance et sa sérénité à tous, ça n’est pas visible dans les statistiques avancées. Il organise notre attaque et à des moments clés, il donne le ballon où c’est nécessaire. Il a le feeling pour ces moments-là. C’est un des joueurs les plus clutchs de notre ligue. Il sait gérer une rencontre. Quand on joue dans un tel environnement, c’est génial d’avoir un quarterback de niveau Hall of Fame pour que tout le monde reste calme. »

Fidèle à son sens du timing loué par son coach, Kyle Lowry a donc choisi le meilleur moment pour sortir un match de champion. Il est venu à Miami pour ça, pour ces matches de playoffs arrachés à l’extérieur, dos au mur.

« Son énergie », répond Bam Adebayo quand on lui demande ce qu’il a vu de spécial dans la prestation de son coéquipier. « C’est son énergie qui fut le moteur de sa volonté de gagner, malgré sa blessure aux ischio-jambiers. Cette volonté était visible sur son visage. Ça se voyait dans son comportement, son aura. »