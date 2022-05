Erik Spoelstra : « Cette série devait se jouer en sept matches »

Les Warriors doivent patienter deux jours supplémentaires avant de connaître le nom de leurs adversaires en finale. Les Celtics, qui avaient l’opportunité de terminer la série lors de ce Game 6, sont tombés sur un Jimmy Butler d’une autre planète. Avec lui, Miami a égalisé et s’est offert le droit de disputer une ultime rencontre dimanche, à domicile.

Une telle performance, Erik Spoelstra s’y attendait. Mais « on ne sait jamais », nuance le coach. « Ce n’est pas comme si je pouvais garantir quoi que ce soit. Je sais juste que nos gars sont armés, ils aiment la compétition, le défi. On a un profond respect pour notre adversaire. C’est une très bonne équipe que nous affrontons. Ce que vous espérez, c’est que cela fasse ressortir le meilleur de vous-mêmes. Au cours d’une longue série comme celle-ci, on va être poussé, sans ménagement. On va parfois perdre quelques batailles en cours de route. »

En l’occurrence, son Heat, comme les Celtics, ont perdu trois « batailles » dans cette guerre qui ne connaît toujours pas de vainqueur.

« On a connu des moments très difficiles dans cette série », poursuit le coach. « Mais on a des gars qui vont se relever et passer à la prochaine bataille. On en est là. C’est ainsi que cela devait se passer entre ces deux équipes. Cela devait se jouer en sept matchs. La marge d’erreur des deux côtés est si faible. »

Faible malgré des écarts régulièrement conséquents au score. Mais les deux équipes n’ont cessé de se répondre, match après match, depuis dix jours. Il faudra donc jouer ce dernier match pour les départager. « Il n’y a pas deux meilleurs mots dans le sport professionnel que ‘Game 7’. Je suis vraiment ravi que notre groupe ait l’occasion de disputer un match 7 devant son public », se félicite ainsi le coach.

« On va tâcher de retourner dans notre tanière et de se concentrer sur le 7e match », poursuit le technicien. « Vraiment, on est ravis. Ravis d’être dans une série si difficile comme celle-ci contre un adversaire que nous respectons. Et puis, on a la chance de vivre un Game 7 ensemble. Il faut passer par des moments difficiles en playoffs quand on essaie d’accomplir quelque chose de spécial. Et je pense que ce groupe méritait un Game 7. »