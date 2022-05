Lors des Finals NBA 2001 entre Lakers et Sixers, Allen Iverson avait débarqué au Staples Center avec un maillot personnalisé des Philadelphia Eagles (NFL), floqué du numéro 3 et non du 5 de Donovan McNabb, l’autre star de la ville à l’époque. Avec sa démarche singulière, en route vers une première victoire et un match dantesque.

La scène culte avait été baptisée le « Tunnel Walk », nom repris par Reebok pour la prochaine déclinaison de la Answer 4. Celle-ci se présente avec une tige en cuir blanc dotée d’une bande d’un cuir vert émeraude réfléchissant parcourant toute la chaussure. La semelle extérieure grise et verte complète le design.

D’abord annoncée pour le 21 janvier, la Answer 4 « Tunnel Walk » va finalement investir le marché nord-américain ce vendredi 27 mai, au prix de 150 dollars.

