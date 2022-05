Heureux en Europe, Shane Larkin n’envisage pas un retour en NBA

Alors que Vasilije Micic, le dernier MVP du Final Four de l’Euroligue, intéresse plusieurs franchises NBA, l’avenir de l’autre joueur vedette de l’Anadolu Efes suscite également quelques interrogations. À 29 ans, Shane Larkin arrive effectivement en fin de contrat et il pourrait parfaitement choisir de retourner dans la Grande Ligue, lui qui n’y a plus joué depuis sa pige à Boston pendant la saison 2017/18.

Également passé par Dallas, New York et Brooklyn en NBA, depuis sa Draft en 2013 (18e position), l’actuel meneur de poche (1m80) du club turc a néanmoins tenu à mettre fin à toute spéculation inutile sur son avenir, après son deuxième sacre consécutif dans la compétition reine du Vieux-Continent.

« Non, je suis extrêmement heureux vis-à-vis de là où j’en suis dans ma carrière », affirme-t-il dans les colonnes d’Eurohoops, quand on lui demande si son envie de rejouer outre-Atlantique est aussi prononcée qu’en 2020.

Il y a deux ans, Shane Larkin expliquait ainsi qu’il ne retournerait pas en NBA s’il lui fallait se contenter d’un simple rôle de troisième rotation au poste 1. Désireux d’être titulaire, qu’importe le pays dans lequel il se trouve, le joueur de 29 ans souhaite avant tout jouer et gagner, comme c’est actuellement le cas en Turquie.

« J’en parlais avec ma soeur l’autre jour », raconte celui qui avait —un temps— été pisté par la Croatie, pour être naturalisé. « Je lui ai dit que je n’aurais pas pu écrire une meilleure histoire pour moi. J’ai grandi aux États-Unis et je ne connaissais pas grand chose au basket européen, mais être ici, voir toute cette passion, ressentir cette atmosphère et accomplir les choses que j’ai pu accomplir, je ne l’échangerais pour rien au monde. Même si j’avais pu retourner en NBA et signer un contrat max, j’aurais choisi de vivre ça. Pouvoir jouer devant ces fans, avec cette passion et éprouver ça dans ma vie, c’est incroyable et j’en suis très heureux. »

Plus épanoui que jamais à Istanbul, donc, où il est désormais un meneur reconnu et respecté, Shane Larkin semble bien parti pour continuer sa carrière en Europe. Même s’il se pourrait que son compère sur les lignes arrières de l’Anadolu Efes, Vasilije Micic, parte quant à lui s’offrir un nouveau défi en NBA…

« Si [Vasilije Micic] veut aller en NBA, alors qu’il y aille », ajoute-t-il ainsi sur le sujet. « Mais ce sont aux gens de prendre des décisions. J’adore jouer avec lui, c’est génial, mais je pense qu’il a accompli tellement de choses ces dernières années qu’il mérite de faire le grand saut et de tenter sa chance en NBA, s’il en a envie. Mais s’il veut re-signer et gagner de nouveau ici, alors il le mérite aussi. »