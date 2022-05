Boston impuissant face à la réaction d’un « animal blessé »

« Nous ne pensions pas que ce serait tout d’un coup une série facile et qu’ils allaient s’écrouler. Nous avons rebondi du premier au deuxième match et on savait qu’ils allaient faire la même chose », a souligné Ime Udoka. « Pour une raison qui m’échappe, nous n’avons pas été à la hauteur au début du match ».

La finale de conférence entre Miami et Boston aura été une histoire de séries jusque-là. Dans le Game 3, c’est Miami qui a pris sa revanche par rapport à l’affront du match précédent, déroulant son jeu devant un TD Garden médusé. La réaction des Celtics, avant la pause puis au retour des vestiaires, n’aura finalement pas suffi à inverser la tendance, et le Heat a repris le contrôle de la série (103-109).

En bon vétéran, Al Horford a tenu a féliciter les Floridiens pour leur réaction et attend déjà celle de son équipe lors du Game 4 qui aura encore lieu à Boston.

« Il faut simplement les féliciter. Ils sont arrivés comme un animal blessé. Ils se sont battus. Pour une raison quelconque, nous n’avons pas eu ce même sentiment d’urgence », a-t-il déploré après le match. « J’ai hâte de regarder la vidéo du match avec les gars. Nous verrons ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons améliorer, comment nous pouvons être meilleurs, et on s’en tiendra à ça. Nous devons comprendre que nous devons être meilleurs, c’est aussi simple que ça. Nous devons revenir avec un plus grand sens de l’urgence ».

Réaction attendue dans le Game 4

Les Celtics ont-ils été paralysés par l’enjeu pour leur premier match de la série à domicile ? Ou est-ce la grosse performance du Game 2 qui a inconsciemment joué sur les esprits ? Le prochain match sera l’occasion de se faire une idée plus claire.

« J’ai l’impression qu’en revenant à domicile, on a tendance à se détendre un peu, et j’ai le sentiment que c’est ce que nous avons fait au début du match, avant de commencer à nous mettre à jouer. Mais vous ne pouvez pas rattraper autant de points à une équipe comme celle-là. C’est difficile. Malgré ça, je pense que nous étions en position de gagner le match à la fin », a ajouté Al Horford. « Nous sommes enthousiastes à l’idée d’être ici, que nos fans se mobilisent pour nous, mais nous devons simplement être plus réguliers à domicile et arriver sur le terrain avec le bon sentiment d’urgence. C’est quelque chose que nous devons améliorer à partir de lundi ».

Comme ils l’ont fait dans le Game 2, les Celtics ont brillé sur cette fin de saison par leur capacité de réaction. Celle-ci sera donc attendue dans le Game 4 lundi soir.

« Miami est une équipe qui joue dur, qui va rendre les choses difficiles. Mais coach Udoka a fait du bon travail avec nous toute l’année en trouvant les bons ajustements, et surtout en playoffs, d’un match à l’autre. Nous voyons les choses que nous devons corriger. C’est ce que j’attends que nous fassions lundi », a conclu Al Horford.