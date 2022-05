Une rue Rasheed Wallace à Philadelphie !

Le 24 juin prochain, à l’intersection de la 18e et de l’Hunting Park avenue, la municipalité de Philadelphie va inaugurer le Rasheed Wallace Road. Cette voie se situe juste devant la Simon Gratz High School, le lycée où a étudié l’ancien ailier-fort des Blazers et des Pistons. C’est dans cet établissement que Rasheed Wallace était devenu le USA Today High School Player of the Year.

Dans ce lycée de Philly, le Sheed tournait à 16 points, 15 rebonds et 7 contres de moyenne en seulement 19 minutes, et il ne se contentait pas de jouer au basket puisqu’il portait aussi les couleurs de l’équipe de baseball et faisait aussi du saut en hauteur.

« Les gens savent que je suis un gars de Philly de la tête au pied » avait-il confié en 2019. « Quand les gens me regardent ou me posent des questions, ils savent directement que je suis de Philly. »

Malheureusement pour les fans, Wallace ne passera jamais par une fac’ locale ou les Sixers puisque son CV au lycée va séduire North Carolina où il fera équipe avec Jerry Stackhouse, Jeff McInnis, Donald Williams, et Shammond Williams. Ils s’inclineront en finale NCAA face à Arkansas. Après sa deuxième année, Wallace sera sélectionné en 4e position par les Bullets où il décrochera une place dans le 2e meilleur cinq des rookies.

C’est à Portland, où il sera échangé, que sa carrière va vraiment décoller avec deux finales de conférence en 1999 et 2000, dont une mythique en sept manches face au tandem Kobe-Shaq. Après huit ans dans l’Oregon, direction les Pistons avec qui il remportera le titre en 2004, avant de s’incliner en finale l’année suivante face aux Spurs.

Deux fois All-Star en 2006 et 2008, le Sheed est le recordman absolu des fautes techniques et des expulsions sur une saison.