Battus lors du Game 1, les Celtics ont méchamment répondu lors du Game 2 à Miami, bien aidés par les retours d’Al Horford et surtout Marcus Smart, qui finit la rencontre à un petit rebond du triple-double : 24 points à 8/22 au tir, dont 5/12 de loin, 12 passes, 9 rebonds, 3 interceptions et 1 seule balle perdue.

« J’ai juste fait ce que je fais toujours » explique le meneur, qui a multiplié les traitements ces derniers jours pour soigner son entorse au pied. « Apporter de l’énergie, être le meneur de jeu que je suis, enlever de la pression aux gars pour qu’ils n’aient pas à autant forcer, pour qu’ils puissent être qui ils sont, ça aide toujours. Ce soir, c’était mon but principal. On ne peut pas les laisser nous battre sur l’engagement, sur les balles qui trainent, sur les rebonds offensifs qui nous avaient tués lors du dernier match, en contre-attaque ou sur les pertes de balle. On a réduit tout ça, et notre défense a fait le reste. »

Forcément, le Défenseur de l’année en titre a beaucoup aidé de ce côté-là, notamment sur Jimmy Butler, dont il a été le premier défenseur sur 31 possessions, ne concédant que 9 points sur ces situations.

De l’organisation en attaque et du défi en défense

« C’est dur. Jimmy est un vrai guerrier et il fait ça depuis longtemps » continue ainsi Marcus Smart. « Il comprend le jeu, il connait ses forces et il connait les forces de son équipe. Donc face à un gars comme Jimmy, avec une telle intelligence de jeu, c’est toujours un duel difficile. C’est un bon duel. J’adore défier Jimmy dès que je le peux. En tant que défenseur, en tant que compétiteur, on sait qu’il va nous faire travailler et qu’il va nous rendre meilleur ».

De son côté, le leader de Miami reconnaissait également l’influence de Marcus Smart, surtout « quand il met ses tirs » comme ce fut le cas dans ce Game 2. Le meneur a ainsi mis des shoots compliqués, précieux lorsque le Heat tentait un comeback en deuxième mi-temps, et même s’il a raté des layups, Ime Udoka était fier de son influence.

« Je regarde toujours ses passes et ses pertes de balle », conclut le coach. « Il en a reçu quelques-unes et, ce soir, il fait un match avec 12 passes et 1 perte de balle, en dictant le jeu et en mettant les choses en place. Comme je l’ai déjà dit, je ne suis pas le genre de coach qui veut appeler chaque système. Je lui laisse ça et il fait généralement le bon choix, en comprenant qui servir, qui est chaud. Il a fait du bon boulot sur ce point ce soir, en jouant avec les aides. C’est une équipe qui aide beaucoup et qui laisse ouvert les shooteurs, et il a donc fait du bon travail en attaquant la raquette et en faisant la passe pour nous offrir des tirs faciles. »